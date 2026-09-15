«خليجي 27»... 8 منتخبات تدخل مرحلة التجهيز الأخيرة

تدخل المنتخبات الخليجية الـ8 المرحلة الأخيرة من استعداداتها للمشاركة في النسخة الـ27 من «كأس الخليج العربي لكرة القدم - خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية لأول مرة في تاريخ البطولة، خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) وحتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وسط تفاوت في برامج الإعداد بين المعسكرات الخارجية والتجمعات المحلية والمباريات الودية.

وتضم المجموعة الأولى السعودية والعراق وعُمان والكويت، فيما تضم الثانية قطر والإمارات والبحرين واليمن، وتقام منافسات البطولة على «استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية» و«استاد الأمير عبد الله الفيصل»، على أن تقام مباراتا نصف النهائي يوم 3 أكتوبر، والمباراة النهائية في 6 من الشهر ذاته.

ومع اقتراب موعد ركلة البداية، دخل بعض المنتخبات المعسكرات الفعلية، فيما تنتظر أجهزة فنية أخرى انتهاء ارتباطات لاعبيها مع أنديتهم قبل إعلان القوائم النهائية، في الوقت الذي اختار فيه المنتخب اليمني الوصول مبكراً إلى جدة، بينما فضلت الكويت إقامة معسكر في قطر قبل استكمال استعداداتها في السعودية.

السعودية... قائمة دونيس الأربعاء والتجمع في جدة

يترقب السعوديون الأربعاء إعلان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، قائمته النهائية المشاركة في البطولة، قبل دخول «الأخضر» تجمعه في جدة قبل أسبوع من انطلاق المنافسات.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الكويت في 23 سبتمبر على «استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية»، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين مع بداية سباق المجموعة الأولى.

ويبحث «الأخضر» عن استعادة لقب «كأس الخليج» الذي يغيب عنه منذ أكثر من عقدين، إذ يعود آخر تتويج سعودي بالبطولة إلى نسخة 2003 التي أقيمت في الكويت.

العراق... غيابات بارزة

ويُترقب إعلان قائمة المنتخب العراقي المشاركة في «خليجي27» الأربعاء، على أن تصل بعثته إلى جدة يوم 20 سبتمبر، حيث ستقيم بفندق «ماريوت»، من دون خوض مباراة ودية قبل انطلاق البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد القائمة غيابات بارزة، يتقدمها غياب القائد جلال حسن بعد مسيرة امتدت 16 عاماً مع المنتخب، إلى جانب مهند علي «ميمي» والحارس الشاب كميل سعدي وكيفن يعقوب بسبب الإصابة، فضلاً عن ريبين سولاقا بعد إعلانه الاعتزال.

وفي المقابل، تلقى الجهاز الفني أخباراً إيجابية بجاهزية المدافع آكام هاشم بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك علي جاسم، فيما سيكون سيف رشيد، هداف الدوري العراقي حتى الآن برصيد 5 أهداف، ضمن الخيارات المتاحة، على أن يحمل أيمن حسين شارة قيادة المنتخب خلال البطولة. ويفتتح العراق مشواره أمام عُمان في 23 سبتمبر على «استاد الأمير عبد الله الفيصل».

عُمان... انتظار النهضة والسيب

ولم يعلن المنتخب العُماني قائمته حتى الآن؛ إذ ينتظر الجهاز الفني انتهاء ارتباطات لاعبي النهضة والسيب في الاستحقاق الآسيوي قبل حسم الأسماء التي ستشارك في البطولة.

وسيكون المنتخب العُماني على موعد مع العراق في الجولة الافتتاحية، قبل استكمال مشواره في المجموعة التي تضم أيضاً السعودية والكويت.

دونيس سيعلن تشكيلة الأخضر الأربعاء (الاتحاد السعودي)

الكويت... معسكر بالدوحة وودية اليمن

ودخل المنتخب الكويتي مرحلة متقدمة من استعداداته؛ إذ اختار المدرب البرتغالي هيليو سوزا 27 لاعباً للمشاركة في التحضيرات، قبل دخول المعسكر في قطر.

وخاض «الأزرق» مباراة ودية أمام نادي لوسيل انتهت بفوزه 2 - 0، فيما تتضمن تحضيراته مواجهة ودية أمام اليمن في 18 سبتمبر، قبل دخول أجواء البطولة.

ولا تحمل اختيارات سوزا مفاجآت كبيرة؛ إذ تضم أسماء بارزة، بينها الحارس خالد الرشيدي ومحمد دحام ويوسف ناصر، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة، من بينها عبد الله القرزعي الذي سبقت له المشاركة في تصفيات «كأس آسيا تحت 20 عاماً»، وكان «أفضل لاعب» وهداف الدوري تحت 20 سنة.

وتحظى المواجهة الافتتاحية أمام السعودية باهتمام خاص داخل المعسكر الكويتي، ووصفها يوسف الحقان، مدافعُ المنتخب، بأنها تحمل «حسابات خاصة» بوصفها «ديربي الخليج»، فيما أكد عدد من لاعبي «الأزرق» أهمية الخروج بنتيجة إيجابية تمنح المنتخب دفعة في بقية مشوار المجموعة.

ويحمل المنتخب الكويتي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الخليج برصيد 10 ألقاب، كان آخرها عام 2010.

البحرين... 9 من منتخب الشباب

بدأ المنتخب البحريني تجمعه المحلي الأحد 13 سبتمبر على الملاعب الخارجية لـ«الاتحاد البحريني لكرة القدم»، ضمن برنامج يمتد حتى موعد السفر إلى جدة في 20 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة الأولية إضافة علي مهران، فيما يبرز وجود 9 لاعبين من منتخب تحت 20 عاماً، إلى جانب عودة الحارس إبراهيم لطف الله، بينما يبقى موقف المدافع أمين بنعدي غير محسوم بسبب الإصابة، إذ سيحدد الجهاز الفني موقفه وفق مدى اكتمال جاهزيته.

ويواصل المنتخب تدريباته حتى 16 سبتمبر، قبل إعلان القائمة النهائية في اليوم التالي، ثم يدخل معسكراً محلياً في فندق «دبلومات راديسون بلو» يوم 18 سبتمبر، ويخوض تدريبه الأخير بالبحرين يوم 19، قبل السفر إلى جدة في اليوم التالي، من دون خوض مباريات ودية.

ومن المقرر أن يلتحق لاعبو المحرق والخالدية، بالإضافة إلى محمد مرهون لاعب الكويت الكويتي، بالتجمع فور انتهاء ارتباطاتهم في «دوري أبطال آسيا2».

اليمن... الوصول المبكر وودية الكويت

واختار المنتخب اليمني الوصول مبكراً إلى جدة لدخول معسكر تحضيري بقيادة مدربه نور الدين ولد علي، في خطوة تمنحه فرصة التأقلم مع أجواء المدينة التي تستضيف منافسات البطولة.

ويخوض المنتخب اليمني مباراة ودية أمام الكويت في 18 سبتمبر، ضمن استعداداته الأخيرة، فيما شهد المعسكر التحاق عدد من اللاعبين تباعاً، بينهم ناصر محمدوه المحترف في كاظمة الكويتي، وعادل عباس لاعب فئة الشباب في نادي الشباب السعودي، إلى جانب طارق شهاب، أحد لاعبي المهجر في بريطانيا.

ويبدأ اليمن مشواره في المجموعة الثانية أمام الإمارات في 24 سبتمبر على «استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية»، ثم يواجه قطر في 27 من الشهر ذاته.

قطر... تغييرات محدودة متوقعة

ويستعد المنتخب القطري للكشف عن قائمته المشاركة في «خليجي27» الأربعاء، وسط توقعات بألا تشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالقائمة التي شاركت في كأس العالم.

ويبدأ المنتخب القطري مشواره بمواجهة البحرين في 24 سبتمبر، قبل مواجهة اليمن بالجولة الثانية يوم 27، ثم الإمارات في 30 سبتمبر بختام منافسات دور المجموعات.

الإمارات... داليتش يبدأ المهمة بـ62 لاعباً

في المقابل، حسم المنتخب الإماراتي قائمته مبكراً، بعدما أعلن الكرواتي زلاتكو داليتش اختيار 26 لاعباً لخوض البطولة في أول قائمة له منذ توليه المهمة خلفاً للروماني كوزمين أولاريو.

وحافظ داليتش، الذي قاد كرواتيا إلى وصافة «كأس العالم 2018» والمركز الثالث في نسخة 2022، على معظم الأسماء التي خاضت التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026».

وتضم القائمة خالد عيسى وحمد المقبالي وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، إلى جانب أسماء من بينها فابيو ليما وعلي صالح وسلطان عادل وحارب عبد الله.

كما تضم القائمة 16 لاعباً مجنساً، بينهم 4 وجوه جديدة، هم يوري سيزار وبالا غويليرام من شباب الأهلي، ومامادو كوليبالي لاعب الجزيرة، وعثمان كمارا لاعب الشارقة.

ويقيم «الأبيض» معسكراً داخلياً في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر، يتضمن عدداً من الحصص التدريبية، قبل مغادرة البعثة إلى جدة في 21 من الشهر ذاته.

ويستهل المنتخب الإماراتي مشواره أمام اليمن في 24 سبتمبر، ثم يواجه البحرين يوم 27 منه، قبل لقاء قطر في 30 سبتمبر بختام دور المجموعات.