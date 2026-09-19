برشلونة يعبر منعطف اشبيليه بهاتريك رافينيا

واصل فريق برشلونة سلسلة انتصاراته، ليحقق فوزا جديدا على مضيفه إشبيلية بنتيجة 3 / 1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
وحول برشلونة تأخره بهدف سجله الفرنسي فوفانا لاعب إشبيلية في الدقيقة 19، إلى الفوز بثلاثية، حملت توقيع البرازيلي رافينيا، في الدقائق 22 و52 و69.
وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب بالدوري الإسباني ورصيده 21 نقطة، أما إشبيلية فقد تلقى الخسارة الثانية هذا الموسم ليظل في المركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الرابع، والذي يواجه جاره ريال مدريد في مباراة الديربي الأحد بنفس الجولة.