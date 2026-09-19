«هاتريك» صلاح يقود طرابزون لاكتساح غالطة سراي برباعية

سجل النجم المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود طرابزون سبور لفوز ساحق على ضيفه غالطة سراي 4 / صفر، السبت، في قمة الجولة السادسة من الدوري التركي.

وافتتح صلاح التسجيل لطرابزون سبور في الدقيقة الرابعة، بعدما انطلق بالكرة من منتصف ملعب فريقه إثر هجمة مرتدة، قبل أن ينفرد بالحارس أورجان تشاكير ويسدد الكرة في الشباك.

وأضاف نواه سافيولو الهدف الثاني لطرابزون في الدقيقة 39، قبل أن يعود صلاح ويحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 44.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة نال صلاح لقب هاتريك بعد انفراده بالمرمى ليسدد الكرة ببراعة على يمين حارس غالطة سراي.

وأنهى جالطة سراي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليزلي أوجوتشوكو في الدقيقة 87.

ورفع صلاح رصيده إلى سبعة أهداف ليتصدر قائمة هدافي الدوري التركي هذا الموسم، متفوقا بهدف على النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالطة سراي.

وحقق طرابزون سبور الفوز في المباراة الأولى للمدرب الألماني الجديد توماس رايس، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس ورغم الهزيمة ظل غالطة سراي في الصدارة لكن رصيده توقف عند 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه بشكتاش، الذي سيكون بوسعه الانفراد بالصدارة عبر المواجهة التي تجمعه بمضيفه أميد سبورتيف الأحد.

وفي مباراة أخرى اكتسح اسطنبول باشاك شهير ضيفه جينتشلربيرليجي 4 /صفر.