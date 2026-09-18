مانشيني يضم 9 وجوه جديدة لمنتخب إيطاليا

استدعى مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني، الجمعة، 34 لاعباً، بينهم 9 وجوه جديدة، استعداداً لخوض أول 4 مباريات له في ولايته الثانية على رأس الجهاز الفني لـ«آتزوري».

وكان مانشيني قد خلف جينارو غاتوزو في منصب مدرب المنتخب الإيطالي، بعدما استقال الأخير عقب خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم في مارس (آذار) الماضي.

ويعود مانشيني، البالغ من العمر 61 عاماً، لتولي قيادة المنتخب الإيطالي للمرة الثانية، بعدما أشرف عليه بين عامي 2018 و2023، وقاده خلال تلك الفترة إلى التتويج بلقب كأس أوروبا 2020.

ويستهل مانشيني ولايته الجديدة بخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية، ضمن المجموعة الأولى للمستوى الأول، خلال 11 يوماً فقط.

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره البلجيكي في روما في 25 الحالي، قبل أن يحل ضيفاً على تركيا في بورصة بعد 3 أيام، ثم يواجه فرنسا في ملعب «ستاد دو فرانس» في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يستضيف تركيا في بولونيا في 5 أكتوبر.

وضمّت القائمة 9 لاعبين يتم استدعاؤهم إلى المنتخب الأول للمرة الأولى، وهم حارس مرمى بولونيا ماسيمو بيسينا، والمدافعون دانييلي غيلاردي من روما، ومايكل كايودي من برينتفورد الإنجليزي، وإيدي كواديو من مونتسا، ولاعبا الوسط أليساندرو رومانو من كالياري، وإيسا دومبيا من سبورتينغ البرتغالي، إلى جانب المهاجمين سيباستيانو إسبوزيتو من ساسوولو، وأنطونيو فيرغارا من نابولي، ومحمد علي زوما من نورمبرغ الألماني.

كما احتفظ مانشيني في القائمة بلاعبي الوسط الشابين هونيست أهانور من كريستال بالاس الإنجليزي، وصامويل إيناسيو من بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما سبق أن استدعيا للمرة الأولى خلال مباراتي يونيو (حزيران) الوديتين أمام لوكسمبورغ واليونان.

وشهدت القائمة كذلك عودة نيكولو فاجيولي ونيكولو زانيولو إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، فيما عاد لاعب الوسط رولاندو ماندراجورا إلى المنتخب بعدما خاض مباراته الدولية الوحيدة في عام 2018.

وفي التشكيلة الكاملة، اختير لحراسة المرمى: ماركو كارنيزيكي (أتالانتا)، جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، ماسيمو بيسينا (بولونيا)، غولييلمو فيكاريو (يوفنتوس). وللدفاع: هونيست أهانور (كريستال بالاس)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، ريكاردو كالافيوري (آرسنال)، دييغو كوبولا (باريس إف سي الفرنسي)، جيوفاني دي لورنتسو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)، دانييلي غيلاردي (روما)، مايكل كايودي (برينتفورد الإنجليزي)، إيدي كواديو (مونتسا)، جانلوكا مانشيني (روما)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا). وللوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، برايان كريستانتي (روما)، إيسا دومبيا (سبورتينغ البرتغالي)، نيكولو فاجيولي (فيورنتينا)، دافيدي فراتيزي (لاتسيو)، رولاندو ماندراجورا (تورينو)، أليساندرو رومانو (كالياري)، ساندرو تونالي (توتنهام). وللهجوم: نيكولو كامبياغي (بولونيا)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، سيباستيانو إسبوزيتو (ساسوولو)، سامويل إيناسيو (بوروسيا دورتموند الألماني)، مويس كين (كومو)، دانييل مالديني (كالياري)، جاكومو راسبادوري (أتالانتا)، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، أنطونيو فيرغارا (نابولي)، نيكولو زانيولو (أودينيزي)، محمد علي زوما (نورمبرغ الألماني).