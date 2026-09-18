ديمبلي: لو كان الأمر بيدي لمنحت كفاراتسخيليا «الكرة الذهبية»

رشح الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، زميله في الفريق، للفوز بالكرة الذهبية، مؤكداً أنه لو كان الأمر بيده لمنحه إياها.

وقال ديمبلي في حديثه لقناة «ليغ 1» الفرنسية: «شخصياً، لا أحبذ فكرة ترشيح نفسي للجائزة، فالأمر صعب... الأهم بالنسبة لي هو اللحظات التي أقضيها مع زملائي في الملعب... لحظات الفوز بالألقاب والاحتفال مع من نحب ومع نادي باريس سان جيرمان بأكمله، تلك هي اللحظات الأجمل. بالنسبة إليَّ، يُعد كفاراتسخيليا أفضل لاعب في العالم، وسأكون سعيداً للغاية إذا فاز بالكرة الذهبية؛ لأنه يستحقها بجدارة، فقد قدم موسماً استثنائياً، ويستحق الفوز بالجائزة».

ويشتد الصراع على جائزة الكرة الذهبية؛ ما يثير آراءً متباينة وقوية بين نخبة لاعبي العالم. فبينما يصر كل من لامين يامال وكيليان مبابي على أحقيتهما بالجائزة، اتخذ عثمان ديمبلي موقفاً مغايراً تماماً، مفضلاً أن ينأى بنفسه عن هذا الجدل.

وقدم كفاراتسخيليا موسماً مميزاً مع سان جيرمان، مساهماً في تتوج فريقه بلقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، علماً بأنه كان قد لعب 48 مباراة سجل خلاله 19 هدفاً، وصنع 11 هدفاً.