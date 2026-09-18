ديمبلي: لو كان الأمر بيدي لمنحت كفاراتسخيليا «الكرة الذهبية»

تلقى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) دعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة لحضور مؤتمر استراتيجي يستمر يومين في الرأس الأخضر، الشهر المقبل.
وجاء ذلك في رسالة أرسلها الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) إلى الاتحادات الأعضاء، هذا الأسبوع، دعت فيها رؤساء الاتحادات الأفريقية وعددها 54 لحضور الاجتماع في السابع والثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن طرح باتريس موتسيبي رئيس «الكاف» هذه الفكرة مرات عدة في السابق.
ويُعد الملياردير الجنوب أفريقي، الذي يعمل في قطاع التعدين، حليفاً مقرباً من إنفانتينو، الذي قد يواجه تحدياً قبل انتخابات رئاسة «الفيفا» المقررة، العام المقبل.
وأعربت اللجنة التنفيذية لـ«الكاف»، الشهر الماضي، عن دعمها لإنفانتينو، كما أعلنت عدد من الاتحادات الأفريقية أنها تدعمه في الوقت الذي يواجه فيه أكبر تحدٍ لرئاسته عقب فشل اقتراحه ببيع حصة تصل إلى 20 في المائة من حقوق مسابقات «الفيفا»، بينها كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص.
وأثار هذا المقترح معارضة شديدة من اتحادات الكرة في أوروبا (اليويفا) وآسيا وأمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف)، وأثار دعوات لتغيير القيادة العليا لـ«الفيفا»، لكن القارة الأفريقية لم تبد أي اعتراض على المقترح، وأعلنت منذ ذلك الحين أنها تقف إلى جانب إنفانتينو.
وفي حين شهدت عمليات التصويت السابقة في «الفيفا» في كثير من الأحيان انقساماً في الأصوات الأفريقية، فإن تأييد «الكاف» جاء على النقيض من الانتقادات الشديدة التي وجهتها اتحادات قارية أخرى إلى تصرفات إنفانتينو.
وتشكل أصوات أفريقيا وعددها 54 نسبة كبيرة من إجمالي 211 اتحاداً عضواً سيصوّتون إذا واجه إنفانتينو منافساً في الانتخابات التي ستُجرى في الرباط في مارس (آذار) المقبل.
وأكد السويسري البالغ من العمر 56 عاماً ترشحه لإعادة الانتخاب، لكن لم يظهر حتى الآن أي منافس محتمل رغم إعلان «اليويفا» أنه يبحث عن منافس ذي مصداقية.
وأعلن «الكاف» أنه سيرسل جدول أعمال المؤتمر إلى الاتحادات الأعضاء في الوقت المناسب.
وفي التاسع من أكتوبر المقبل، ستُجرى أيضاً مراجعة لكأس العالم 2026، وقد دُعي إليها مدربو المنتخبات الأفريقية، بقيادة المدرب السابق لفريق آرسنال أرسين فينغر، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في «الفيفا».
ونظم «الفيفا»، في كل قارة، جلسات لاستعراض الاتجاهات التكتيكية، وقضايا التحكيم واللوجستيات، وغيرها من المسائل المتعلقة بملاعب كرة القدم، بعد كل نسخة من كأس العالم منذ نهائيات 2010 في جنوب أفريقيا.