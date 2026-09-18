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الرياضة رياضة عالمية

ديمبلي: لو كان الأمر بيدي لمنحت كفاراتسخيليا «الكرة الذهبية»

الفرنسي عثمان ديمبلي (رويترز)
الفرنسي عثمان ديمبلي (رويترز)
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ديمبلي: لو كان الأمر بيدي لمنحت كفاراتسخيليا «الكرة الذهبية»

الفرنسي عثمان ديمبلي (رويترز)
الفرنسي عثمان ديمبلي (رويترز)

رشح الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، زميله في الفريق، للفوز بالكرة الذهبية، مؤكداً أنه لو كان الأمر بيده لمنحه إياها.

وقال ديمبلي في حديثه لقناة «ليغ 1» الفرنسية: «شخصياً، لا أحبذ فكرة ترشيح نفسي للجائزة، فالأمر صعب... الأهم بالنسبة لي هو اللحظات التي أقضيها مع زملائي في الملعب... لحظات الفوز بالألقاب والاحتفال مع من نحب ومع نادي باريس سان جيرمان بأكمله، تلك هي اللحظات الأجمل. بالنسبة إليَّ، يُعد كفاراتسخيليا أفضل لاعب في العالم، وسأكون سعيداً للغاية إذا فاز بالكرة الذهبية؛ لأنه يستحقها بجدارة، فقد قدم موسماً استثنائياً، ويستحق الفوز بالجائزة».

ويشتد الصراع على جائزة الكرة الذهبية؛ ما يثير آراءً متباينة وقوية بين نخبة لاعبي العالم. فبينما يصر كل من لامين يامال وكيليان مبابي على أحقيتهما بالجائزة، اتخذ عثمان ديمبلي موقفاً مغايراً تماماً، مفضلاً أن ينأى بنفسه عن هذا الجدل.

وقدم كفاراتسخيليا موسماً مميزاً مع سان جيرمان، مساهماً في تتوج فريقه بلقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، علماً بأنه كان قد لعب 48 مباراة سجل خلاله 19 هدفاً، وصنع 11 هدفاً.

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فالديز حارس برشلونة السابق: ظننت أن غوارديولا مجنون!

فالديز قال إنه اقتنع فيما بعد بأفكار غوارديولا (الشرق الأوسط)
فالديز قال إنه اقتنع فيما بعد بأفكار غوارديولا (الشرق الأوسط)
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فالديز حارس برشلونة السابق: ظننت أن غوارديولا مجنون!

فالديز قال إنه اقتنع فيما بعد بأفكار غوارديولا (الشرق الأوسط)
فالديز قال إنه اقتنع فيما بعد بأفكار غوارديولا (الشرق الأوسط)

قال فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة السابق إنه كان يعتقد أن مدربه بيب غوارديولا مجنون، بسبب الأفكار التي كان يُطبقها، لكنه اقتنع بها بشكل كبير.

وقال فالديز في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «كان أول حديث لي مع غوارديولا في مكتبه بملعب (كامب نو). وضع علامتين على لوحة بيضاء عند خط المرمى، في نهاية الملعب، بجوار مرماي، وقال لي: هل تعرف ما هما؟ إنهما قلبا الدفاع».

واعترف الحارس وفقاً للفيلم الوثائقي: «استحوذ على الكرة، مرر الكرة»، بأن الأمر بدا له وكأنه كلام غير مفهوم.

وقال الحارس مازحاً: «ظننت أنه مجنون. أخبرني بأنني سأمرر الكرة، وأننا سنبدأ اللعب من تلك النقطة. وبما أنني مجنون بعض الشيء أيضاً، فقد شعرت بوجود رابط يجمعني به».

وكشف الفيلم الوثائقي عن مشاعر المودة التي كان يكنّها الجميع للمدرب، وكيف نجح في إقناعهم بتبني أسلوبه في اللعب.

ومع ذلك، أقر الحارس بأنه رأى بعض الثغرات في الخطة، قائلاً: «قلت له: إذن علينا أن نجعلهم يرغبون في تسلّم الكرة؛ لأن الاحتفاظ بالكرة في ذلك الموقع يتطلب رغبة حقيقية في امتلاكها». وهنا رد المدرب بثقة وإتقان: «لا تقلق، سأتولى أنا هذا الأمر، وسأجعلهم يرغبون في ذلك».

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برشلونة كرة القدم إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

مانشيني يضم 9 وجوه جديدة لمنتخب إيطاليا

مانشيني (أ.ف.ب)
مانشيني (أ.ف.ب)
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مانشيني يضم 9 وجوه جديدة لمنتخب إيطاليا

مانشيني (أ.ف.ب)
مانشيني (أ.ف.ب)

استدعى مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني، الجمعة، 34 لاعباً، بينهم 9 وجوه جديدة، استعداداً لخوض أول 4 مباريات له في ولايته الثانية على رأس الجهاز الفني لـ«آتزوري».

وكان مانشيني قد خلف جينارو غاتوزو في منصب مدرب المنتخب الإيطالي، بعدما استقال الأخير عقب خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم في مارس (آذار) الماضي.

ويعود مانشيني، البالغ من العمر 61 عاماً، لتولي قيادة المنتخب الإيطالي للمرة الثانية، بعدما أشرف عليه بين عامي 2018 و2023، وقاده خلال تلك الفترة إلى التتويج بلقب كأس أوروبا 2020.

ويستهل مانشيني ولايته الجديدة بخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية، ضمن المجموعة الأولى للمستوى الأول، خلال 11 يوماً فقط.

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره البلجيكي في روما في 25 الحالي، قبل أن يحل ضيفاً على تركيا في بورصة بعد 3 أيام، ثم يواجه فرنسا في ملعب «ستاد دو فرانس» في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يستضيف تركيا في بولونيا في 5 أكتوبر.

وضمّت القائمة 9 لاعبين يتم استدعاؤهم إلى المنتخب الأول للمرة الأولى، وهم حارس مرمى بولونيا ماسيمو بيسينا، والمدافعون دانييلي غيلاردي من روما، ومايكل كايودي من برينتفورد الإنجليزي، وإيدي كواديو من مونتسا، ولاعبا الوسط أليساندرو رومانو من كالياري، وإيسا دومبيا من سبورتينغ البرتغالي، إلى جانب المهاجمين سيباستيانو إسبوزيتو من ساسوولو، وأنطونيو فيرغارا من نابولي، ومحمد علي زوما من نورمبرغ الألماني.

كما احتفظ مانشيني في القائمة بلاعبي الوسط الشابين هونيست أهانور من كريستال بالاس الإنجليزي، وصامويل إيناسيو من بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما سبق أن استدعيا للمرة الأولى خلال مباراتي يونيو (حزيران) الوديتين أمام لوكسمبورغ واليونان.

وشهدت القائمة كذلك عودة نيكولو فاجيولي ونيكولو زانيولو إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، فيما عاد لاعب الوسط رولاندو ماندراجورا إلى المنتخب بعدما خاض مباراته الدولية الوحيدة في عام 2018.

وفي التشكيلة الكاملة، اختير لحراسة المرمى: ماركو كارنيزيكي (أتالانتا)، جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، ماسيمو بيسينا (بولونيا)، غولييلمو فيكاريو (يوفنتوس). وللدفاع: هونيست أهانور (كريستال بالاس)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، ريكاردو كالافيوري (آرسنال)، دييغو كوبولا (باريس إف سي الفرنسي)، جيوفاني دي لورنتسو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)، دانييلي غيلاردي (روما)، مايكل كايودي (برينتفورد الإنجليزي)، إيدي كواديو (مونتسا)، جانلوكا مانشيني (روما)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا). وللوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، برايان كريستانتي (روما)، إيسا دومبيا (سبورتينغ البرتغالي)، نيكولو فاجيولي (فيورنتينا)، دافيدي فراتيزي (لاتسيو)، رولاندو ماندراجورا (تورينو)، أليساندرو رومانو (كالياري)، ساندرو تونالي (توتنهام). وللهجوم: نيكولو كامبياغي (بولونيا)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، سيباستيانو إسبوزيتو (ساسوولو)، سامويل إيناسيو (بوروسيا دورتموند الألماني)، مويس كين (كومو)، دانييل مالديني (كالياري)، جاكومو راسبادوري (أتالانتا)، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، أنطونيو فيرغارا (نابولي)، نيكولو زانيولو (أودينيزي)، محمد علي زوما (نورمبرغ الألماني).

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كرة القدم الأوربية إيطاليا
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الاتحاد الأفريقي يدعو إنفانتينو لحضور مؤتمر في الرأس الأخضر

إنفانتينو (رويترز)
إنفانتينو (رويترز)
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الاتحاد الأفريقي يدعو إنفانتينو لحضور مؤتمر في الرأس الأخضر

إنفانتينو (رويترز)
إنفانتينو (رويترز)

تلقى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) دعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة لحضور مؤتمر استراتيجي يستمر يومين في الرأس الأخضر، الشهر المقبل.

وجاء ذلك في رسالة أرسلها الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) إلى الاتحادات الأعضاء، هذا الأسبوع، دعت فيها رؤساء الاتحادات الأفريقية وعددها 54 لحضور الاجتماع في السابع والثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن طرح باتريس موتسيبي رئيس «الكاف» هذه الفكرة مرات عدة في السابق.

ويُعد الملياردير الجنوب أفريقي، الذي يعمل في قطاع التعدين، حليفاً مقرباً من إنفانتينو، الذي قد يواجه تحدياً قبل انتخابات رئاسة «الفيفا» المقررة، العام المقبل.

وأعربت اللجنة التنفيذية لـ«الكاف»، الشهر الماضي، عن دعمها لإنفانتينو، كما أعلنت عدد من الاتحادات الأفريقية أنها تدعمه في الوقت الذي يواجه فيه أكبر تحدٍ لرئاسته عقب فشل اقتراحه ببيع حصة تصل إلى 20 في المائة من حقوق مسابقات «الفيفا»، بينها كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص.

وأثار هذا المقترح معارضة شديدة من اتحادات الكرة في أوروبا (اليويفا) وآسيا وأمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف)، وأثار دعوات لتغيير القيادة العليا لـ«الفيفا»، لكن القارة الأفريقية لم تبد أي اعتراض على المقترح، وأعلنت منذ ذلك الحين أنها تقف إلى جانب إنفانتينو.

وفي حين شهدت عمليات التصويت السابقة في «الفيفا» في كثير من الأحيان انقساماً في الأصوات الأفريقية، فإن تأييد «الكاف» جاء على النقيض من الانتقادات الشديدة التي وجهتها اتحادات قارية أخرى إلى تصرفات إنفانتينو.

وتشكل أصوات أفريقيا وعددها 54 نسبة كبيرة من إجمالي 211 اتحاداً عضواً سيصوّتون إذا واجه إنفانتينو منافساً في الانتخابات التي ستُجرى في الرباط في مارس (آذار) المقبل.

وأكد السويسري البالغ من العمر 56 عاماً ترشحه لإعادة الانتخاب، لكن لم يظهر حتى الآن أي منافس محتمل رغم إعلان «اليويفا» أنه يبحث عن منافس ذي مصداقية.

وأعلن «الكاف» أنه سيرسل جدول أعمال المؤتمر إلى الاتحادات الأعضاء في الوقت المناسب.

وفي التاسع من أكتوبر المقبل، ستُجرى أيضاً مراجعة لكأس العالم 2026، وقد دُعي إليها مدربو المنتخبات الأفريقية، بقيادة المدرب السابق لفريق آرسنال أرسين فينغر، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في «الفيفا».

ونظم «الفيفا»، في كل قارة، جلسات لاستعراض الاتجاهات التكتيكية، وقضايا التحكيم واللوجستيات، وغيرها من المسائل المتعلقة بملاعب كرة القدم، بعد كل نسخة من كأس العالم منذ نهائيات 2010 في جنوب أفريقيا.

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