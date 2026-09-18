فالديز حارس برشلونة السابق: ظننت أن غوارديولا مجنون!

قال فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة السابق إنه كان يعتقد أن مدربه بيب غوارديولا مجنون، بسبب الأفكار التي كان يُطبقها، لكنه اقتنع بها بشكل كبير.

وقال فالديز في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «كان أول حديث لي مع غوارديولا في مكتبه بملعب (كامب نو). وضع علامتين على لوحة بيضاء عند خط المرمى، في نهاية الملعب، بجوار مرماي، وقال لي: هل تعرف ما هما؟ إنهما قلبا الدفاع».

واعترف الحارس وفقاً للفيلم الوثائقي: «استحوذ على الكرة، مرر الكرة»، بأن الأمر بدا له وكأنه كلام غير مفهوم.

وقال الحارس مازحاً: «ظننت أنه مجنون. أخبرني بأنني سأمرر الكرة، وأننا سنبدأ اللعب من تلك النقطة. وبما أنني مجنون بعض الشيء أيضاً، فقد شعرت بوجود رابط يجمعني به».

وكشف الفيلم الوثائقي عن مشاعر المودة التي كان يكنّها الجميع للمدرب، وكيف نجح في إقناعهم بتبني أسلوبه في اللعب.

ومع ذلك، أقر الحارس بأنه رأى بعض الثغرات في الخطة، قائلاً: «قلت له: إذن علينا أن نجعلهم يرغبون في تسلّم الكرة؛ لأن الاحتفاظ بالكرة في ذلك الموقع يتطلب رغبة حقيقية في امتلاكها». وهنا رد المدرب بثقة وإتقان: «لا تقلق، سأتولى أنا هذا الأمر، وسأجعلهم يرغبون في ذلك».