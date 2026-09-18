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الرياضة رياضة عالمية

كين يدخل التاريخ بالهدف رقم 100 مع بايرن ميونخ

كين محتفلا بالهدف الثاني (أ.ف.ب)
كين محتفلا بالهدف الثاني (أ.ف.ب)
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كين يدخل التاريخ بالهدف رقم 100 مع بايرن ميونخ

كين محتفلا بالهدف الثاني (أ.ف.ب)
كين محتفلا بالهدف الثاني (أ.ف.ب)

سجل هاري كين، نجم بايرن ميونخ، هدفين في ليلة تاريخية ليصبح أسرع لاعب يصل إلى حاجز المئة هدف في الدوري الألماني، وذلك خلال فوز فريقه الكاسح بنتيجة 7 / صفر على يونيون برلين مساء الجمعة.

وحقق المهاجم الإنجليزي هذا الإنجاز بتسجيله ركلة جزاء في الدقيقة 39، مما عزز تقدم بايرن إلى 3 / صفر قبل نهاية الشوط الأول. وكان جمال موسيالا قد افتتح التسجيل في الدقيقة 18، بينما أضاف مايكل أوليسه هدفاً آخر في الدقيقة 43.

وعاد كين للتسجيل مجدداً في الدقيقة 54، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 101 هدف في 99 مباراة. وكان الرقم القياسي السابق لأسرع لاعب يصل إلى المئة هدف مسجلاً باسم ديتر مولر ، المهاجم المميز في صفوف كولون خلال سبعينيات القرن الماضي، الذي حقق ذلك في 123 مباراة.

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سحق بايرن ميونخ ضيفه يونيون برلين بنتيجة 7 / صفر، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الألماني الجمعة.

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بعد 87 عاماً... برينتفورد يكسر عقدة تشيلسي بثلاثية

جيدون أنتوني لاعب برينتفورد يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه مع ميكيل دامسغارد (رويترز)
جيدون أنتوني لاعب برينتفورد يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه مع ميكيل دامسغارد (رويترز)
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بعد 87 عاماً... برينتفورد يكسر عقدة تشيلسي بثلاثية

جيدون أنتوني لاعب برينتفورد يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه مع ميكيل دامسغارد (رويترز)
جيدون أنتوني لاعب برينتفورد يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه مع ميكيل دامسغارد (رويترز)

فاز برينتفورد على تشيلسي 3/صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ورفع برينتفورد، الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم وذلك بعد ثلاث تعادلات متتالية في البطولة، رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وبنفس الفارق خلف أرسنال حامل اللقب ومتصدر الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد تشيلسي عند سبع نقاط في المركز السابع، بعدما تلقى هزيمته الثانية هذا الموسم، حيث خسر أمام أرسنال وتعادل مع هال سيتي، وفاز على فولهام وبرايتون.

وحقق برينتفورد أول فوز على ملعبه على حساب غريمه في غرب لندن تشيلسي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1938، حينما كان الفريق قد تغلب عليه بنتيجة 1/صفر في موسم 1937/1938 ببطولة الدوري.

وتقدم برينتفورد عن طريق جايدون أنتوني في الدقيقة 61، فيما أضاف زميله إيجور تياجو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل برينتفورد الهدف الثالث عن طريق فابيو كارفاليو.

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تشيلسي الدوري الإنجليزي بريطانيا
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البايرن يمطر يونيون برلين بسباعية... ويقفز إلى الصدارة

المغربي الصيباري محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
المغربي الصيباري محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
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البايرن يمطر يونيون برلين بسباعية... ويقفز إلى الصدارة

المغربي الصيباري محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
المغربي الصيباري محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)

سحق بايرن ميونخ ضيفه يونيون برلين بنتيجة 7 / صفر، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الألماني الجمعة.

وقفز بايرن إلى صدارة الترتيب، في رحلة الدفاع عن لقبه، ولو بشكل مؤقت، بالفوز العريض على حساب منافسه.

سجل أهداف بايرن السبعة، جمال موسيالا في الدقيقة 18، والإنجليزي هاري كين "هدفان"، في الدقيقتين 39 و54، والفرنسي مايكل أوليسيه، ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق 43، و73 و76، والمغربي إسماعيل الصيباري في الدقيقة 70.

ورفع هذا الفوز الكبير رصيد بايرن ميونخ إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطة عن كل من فرايبورج وبوروسيا دورتموند، قبل اكتمال منافسات الجولة، أما يونيون برلين الذي بات صاحب أسوأ دفاع حتى الآن، فقد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.

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الدوري الألماني ألمانيا
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موناكو يهزم لانس ويصعد لصدارة الدوري الفرنسي

من المواجهة التي جمعت موناكو ولانس ضمن الدوري الفرنسي (أ.ف.ب)
من المواجهة التي جمعت موناكو ولانس ضمن الدوري الفرنسي (أ.ف.ب)
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موناكو يهزم لانس ويصعد لصدارة الدوري الفرنسي

من المواجهة التي جمعت موناكو ولانس ضمن الدوري الفرنسي (أ.ف.ب)
من المواجهة التي جمعت موناكو ولانس ضمن الدوري الفرنسي (أ.ف.ب)

صعد موناكو لصدارة ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه لانس 2/1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

ورفع موناكو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن ليل صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه نيس ضمن منافسات الجولة ذاتها، وهي المباراة المقرر لها الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد لانس عند أربع نقاط في المركز العاشر.

وتقدم موناكو في الدقيقة 32 عن طريق باريس برونر، ثم أدرك ماتيول أودول التعادل لفريق لانس في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 84 سجل جوناثان جراديت، لاعب لانس، الهدف الثاني لموناكو بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح فريق الإمارة ثلاث نقاط ثمينة.

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