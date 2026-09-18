كين يدخل التاريخ بالهدف رقم 100 مع بايرن ميونخ

سجل هاري كين، نجم بايرن ميونخ، هدفين في ليلة تاريخية ليصبح أسرع لاعب يصل إلى حاجز المئة هدف في الدوري الألماني، وذلك خلال فوز فريقه الكاسح بنتيجة 7 / صفر على يونيون برلين مساء الجمعة.

وحقق المهاجم الإنجليزي هذا الإنجاز بتسجيله ركلة جزاء في الدقيقة 39، مما عزز تقدم بايرن إلى 3 / صفر قبل نهاية الشوط الأول. وكان جمال موسيالا قد افتتح التسجيل في الدقيقة 18، بينما أضاف مايكل أوليسه هدفاً آخر في الدقيقة 43.

وعاد كين للتسجيل مجدداً في الدقيقة 54، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 101 هدف في 99 مباراة. وكان الرقم القياسي السابق لأسرع لاعب يصل إلى المئة هدف مسجلاً باسم ديتر مولر ، المهاجم المميز في صفوف كولون خلال سبعينيات القرن الماضي، الذي حقق ذلك في 123 مباراة.