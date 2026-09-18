موناكو يهزم لانس ويصعد لصدارة الدوري الفرنسي

صعد موناكو لصدارة ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه لانس 2/1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

ورفع موناكو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن ليل صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه نيس ضمن منافسات الجولة ذاتها، وهي المباراة المقرر لها الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد لانس عند أربع نقاط في المركز العاشر.

وتقدم موناكو في الدقيقة 32 عن طريق باريس برونر، ثم أدرك ماتيول أودول التعادل لفريق لانس في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 84 سجل جوناثان جراديت، لاعب لانس، الهدف الثاني لموناكو بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح فريق الإمارة ثلاث نقاط ثمينة.