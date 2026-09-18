بعد 87 عاماً... برينتفورد يكسر عقدة تشيلسي بثلاثية

فاز برينتفورد على تشيلسي 3/صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ورفع برينتفورد، الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم وذلك بعد ثلاث تعادلات متتالية في البطولة، رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وبنفس الفارق خلف أرسنال حامل اللقب ومتصدر الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد تشيلسي عند سبع نقاط في المركز السابع، بعدما تلقى هزيمته الثانية هذا الموسم، حيث خسر أمام أرسنال وتعادل مع هال سيتي، وفاز على فولهام وبرايتون.

وحقق برينتفورد أول فوز على ملعبه على حساب غريمه في غرب لندن تشيلسي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1938، حينما كان الفريق قد تغلب عليه بنتيجة 1/صفر في موسم 1937/1938 ببطولة الدوري.

وتقدم برينتفورد عن طريق جايدون أنتوني في الدقيقة 61، فيما أضاف زميله إيجور تياجو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل برينتفورد الهدف الثالث عن طريق فابيو كارفاليو.