البايرن يمطر يونيون برلين بسباعية... ويقفز إلى الصدارة

سحق بايرن ميونخ ضيفه يونيون برلين بنتيجة 7 / صفر، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الألماني الجمعة.

وقفز بايرن إلى صدارة الترتيب، في رحلة الدفاع عن لقبه، ولو بشكل مؤقت، بالفوز العريض على حساب منافسه.

سجل أهداف بايرن السبعة، جمال موسيالا في الدقيقة 18، والإنجليزي هاري كين "هدفان"، في الدقيقتين 39 و54، والفرنسي مايكل أوليسيه، ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق 43، و73 و76، والمغربي إسماعيل الصيباري في الدقيقة 70.

ورفع هذا الفوز الكبير رصيد بايرن ميونخ إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطة عن كل من فرايبورج وبوروسيا دورتموند، قبل اكتمال منافسات الجولة، أما يونيون برلين الذي بات صاحب أسوأ دفاع حتى الآن، فقد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.