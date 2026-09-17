فليك يحطم رقماً قياسياً في انتصار برشلونة الساحق على راسينغ سانتاندير

أصبح هانزي فليك أول مدرب لبرشلونة يفوز بأول 7 مباريات للفريق في الموسم، إذ سحق متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، منافسه راسينغ سانتاندير، بنتيجة 7 - 2 على استاد «كامب نو»، أمس الأربعاء، ليبتعد بـ3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وافتتح جواو كانسيلو التسجيل لأصحاب الأرض بتسديدة بعيدة المدى بعد 8 دقائق، قبل أن يسجِّل رافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد أن أسقطه بيدرو فيليبي أرضاً.

وعلى عكس مجريات المباراة، قلص ماجيت جيي لاعب وسط راسينغ الفارق في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة، قبل أن ترتطم تسديدة أخرى بعيدة المدى من كانسيلو بلاعب راسينغ أسيير فياليبري، ليسجل هدفاً بالخطأ في مرماه بعدها بـ6 دقائق.

وأضاف رافينيا هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 42 بعد تمريرة من داني أولمو، على الرغم من أن لامين يامال أضاع فرصة رفع النتيجة إلى 5 - 1 قبل نهاية الشوط الأول عندما تصدَّى الحارس خولين أغيريثابالا لركلة الجزاء التي سدَّدها.

واستغل ياسر زابيري، لاعب راسينغ، خطأ من الحارس البديل فويتشيخ شتينسني لتقليص الفارق في الدقيقة 65، لكن برشلونة ردَّ على الفور تقريباً. وتعَّرض كريم أديمي للعرقلة داخل المنطقة للمرة الثانية، ونجح رافينيا في تحويل ركلة الجزاء الثانية له نحو الشباك ليكمل ثلاثيته.

وأكمل غابرييل جيسوس ولامين يامال الانتصار الساحق بتسجيلهما هدفين في آخر 11 دقيقة من المباراة.

ويتصدَّر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، بعدما حصد 18 نقطة من أول 6 مباريات، وسجَّل خلالها 28 هدفاً، بينما يحتل سانتاندير المركز الـ10 برصيد 7 نقاط.

وحقَّق أتلتيكو مدريد فوزاً مريحاً 4 - صفر على أوساسونا، أمس (الأربعاء)، على ملعب «ميتروبوليتانو»، في مباراة شهدت تسجيل الكندي جوناثان ديفيد هدفاً في أول ظهور له أساسياً مع الفريق.

ويدخل ديفيد مباراة القمة أمام ريال مدريد، يوم الأحد، بمعنويات مرتفعة، بعدما هزَّ الشباك أيضاً في مواجهة ريال سوسيداد مطلع الأسبوع الحالي. كما سجَّل لي كانغ-إن، وروبن لو نورماند، وأليكس باينا، في مباراة قدَّم خلالها أتلتيكو أحد أفضل عروضه منذ بداية الموسم.

في المقابل، غاب خوليان ألفاريز عن التشكيلة بينما يواصل التعافي من إصابة عضلية، لتبقى مشاركته في مباراة القمة محل شك.

وتلقى ديبورتيفو لا كورونيا هزيمته الأولى هذا الموسم بسقوطه صفر - 1 أمام إشبيلية على ملعب «ريازور»، بينما أُجِّلت مباراة ليفانتي وأتلتيك بيلباو؛ بسبب غمر أرضية الملعب بالمياه.