أموريم بعد خسارة ميلان أمام بنفيكا: نعاني من مشكلة ذهنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319421-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
أموريم بعد خسارة ميلان أمام بنفيكا: نعاني من مشكلة ذهنية
روبن أموريم (أ.ف.ب)
اعترف البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لميلان الإيطالي، بأن فريقه يواجه مشكلة ذهنية محتملة في بداية المباريات، وذلك عقب خسارته أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي صفر - 2 في مستهل مشواره بالدوري الأوروبي، مؤكداً في الوقت نفسه استعداده لتعديل أسلوبه الخططي إذا تطلب الأمر.
وتلقى ميلان الهزيمة الأولى تحت قيادة أموريم، بعد تعادل الفريق في مباراتيه السابقتين أمام يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي.
وقال أموريم: «لا أعرف إذا كانت المشكلة ذهنية، لكنها المباراة الثانية على التوالي التي لا نكون فيها حاضرين خلال الشوط الأول. لا يمكننا استقبال مثل هذا الهدف، لأننا نعاني بالفعل في صناعة الفرص، وعندما يحدث ذلك نشعر بالتوتر والقلق، وتصبح الأمور أكثر صعوبة».
وأضاف أن الفريق يحتاج إلى مزيد من التنظيم، موضحاً أن معظم الفرص التي يصنعها المنافسون تأتي بعد فقدان ميلان الكرة.
ودافع أموريم عن بعض خياراته، بعدما بقي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء طوال المباراة، بينما غاب دييجو موريرا عن التشكيل الأساسي رغم تسجيله هدفين أمام لاتسيو.
وأوضح أن أدريان رابيو وكريستيان بوليسيتش لم يكونا في أفضل جاهزية لخوض مباراة كاملة، بينما غاب موريرا عن التدريبات لمدة يومين بسبب ظروف شخصية. كما أقر بأن لاعبيه لم يقوموا بالتحركات المطلوبة خلف دفاع بنفيكا، وهو ما حد من المساحات أمام لاعبي الوسط الهجومي.
رافينيا: لاعبو برشلونة متعطشون لتسجيل مزيد من الأهداف
رافينيا (أ.ف.ب)
بعد أن حقق فريق برشلونة الإسباني أكبر انتصار له في الدوري هذا الموسم، قال رافينيا إنه وزملاءه متعطشون لتسجيل الأهداف، وإنهم سيواصلون العمل من أجل تحقيق ذلك.
وفاز برشلونة على ضيفه راسينغ سانتاندير 7 - 2 في الدوري الإسباني، الأربعاء، محققاً فوزه الـ7 في 7 مباريات خاضها بجميع المسابقات، في أفضل بداية موسم له في تاريخه، وفق النادي.
وهذا هو الفوز الخامس لبرشلونة بفارق 5 أهداف أو أكثر، كما أن الفريق في هذا الموسم لم يسجل أقل من 4 أهداف إلا في مباراة واحدة فقط.
وقال رافينيا: «يمتلك اللاعبون رغبة في مواصلة تحقيق المزيد دائماً. إنها عقلية تقوم على محاولة تسجيل مزيد من الأهداف باستمرار، وصناعة مزيد من الفرص للتسجيل».
وسجل برشلونة 33 هدفاً؛ كان رافينيا صاحب ثلثها، مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكه حتى الآن. وأحرز المهاجم البرازيلي 3 أهداف (هاتريك) في مباراة الأربعاء. وسجل رافينيا 11 هدفاً هذا الموسم، منها 9 في الدوري الإسباني، الذي يتصدر قائمة هدافيه.
وقال رافينيا: «من المهم دائماً أن نضع في حسباننا ضرورة التطور في بعض الجوانب. لن أقول مطلقاً إنني وصلت إلى أفضل مستوياتي؛ لأنني أحاول دائماً التطور بأقصى قدر ممكن. وبالتأكيد هناك مزيد يمكنني تقديمه للفريق مقارنة بما أقدمه حالياً».
وسجل لامين يامال وغابرييل جيسوس وجواو كانسيلو أيضاً لبرشلونة الأربعاء، إلى جانب هدف عكسي جاء لمصلحة الفريق الكتالوني.
ويحل برشلونة ضيفاً على إشبيلية يوم السبت في مباراته المقبلة. وقال المدرب هانزي فليك إن المباراة «لن تكون سهلة بأي حال... وعلينا أن نكون مستعدين».
وأضاف فليك: «من الجيد دائماً أن نبدأ بشكل قوي، لكن ما يهم هو كيفية إنهاء الموسم. هذا يمنحنا الثقة، وأنا أحب الزخم والحماس. الجميع يضغط، والجميع يشارك. وطريقة عملنا بصفتنا فريقاً أمر حاسم».
لم يستقبل آرسنال سوى هدفين فقط خلال هذه الفترة وقد يصبح الآن على أعتاب تحقيق عشرة انتصارات متتالية على الأقل (أ.ف.ب)
يواصل آرسنال حامل اللقب ومانشستر سيتي وصيفه صراعهما على فكّ شراكة صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في لقائهما مع برايتون وسندرلاند توالياً في المرحلة الخامسة.
منذ انطلاق الموسم، فاز آرسنال بقيادة الإسباني ميكل أرتيتا بمبارياته السبع في الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة ودرع المجتمع.
فوزه الأخير على إيبسويتش 4 - 2 في الكأس جاء بمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء، وقد أعرب أرتيتا عن إعجابه بالحماس الذي أظهره اللاعبون الاحتياطيون.
وقال: «هذا ما نريده، أن نتعامل مع كل مباراة وكل بطولة بالعقلية نفسها، والالتزام نفسه والرغبة نفسها، وحتى الآن نحن نفعل ذلك».
وبعد الفوز على سندرلاند في الأسبوع الماضي، حقق «المدفعجية» فوزهم التاسع توالياً في الدوري. وتُعد هذه أطول سلسلة انتصارات للفريق منذ مارس (آذار) 2004، عندما واصل طريقه نحو التتويج باللقب من دون أن يتعرض لأي هزيمة طوال الموسم.
ولم يستقبل آرسنال سوى هدفين فقط خلال هذه الفترة، وقد يصبح الآن على أعتاب تحقيق عشرة انتصارات متتالية على الأقل في الدوري للمرة الثالثة فقط في تاريخه.
وبفضل ستة انتصارات في آخر سبع مباريات خارج ملعبه في الدوري، مقابل هزيمة واحدة، يبدو فريق أرتيتا مرشحاً للتغلب على برايتون، خصوصاً أنه لم يخسر أمامه في آخر سبع مباريات، محققاً خمسة انتصارات وتعادلين، ولو أن خصمه لن يكون سهلاً.
وقد يبدو مفاجئاً أن برايتون هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري بعد أربع مراحل (13 هدفاً)، لكن ذلك جاء بعد اكتساحه كوفنتري 5 - 0 في المرحلة الماضية.
لكن برايتون لم يتمكن من الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، إذ سقط بصعوبة أمام تشيلسي (3 - 4)، إلا أنه فاجأ مانشستر يونايتد وتغلب عليه 3 - 2 في كأس الرابطة.
أما سيتي الذي يخوض مباراته الخميس في الكأس أمام نورويتش، فقد حقق بدوره ستة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، لكنه لم يظهر بقوة آرسنال.
فاز فريق المدرب الإيطالي ماريسكا بفارق هدف على كوفنتري وبورنموث ومانشستر يونايتد، ولو أنه لعب بعشرة لاعبين في معظم المواجهة مع الأخير.
ويلعب سيتي من دون فيل فودن لثلاث مباريات بعد طرده.
قال ماريسكا: «هو يدرك أن ردة فعله لم تكن جيدة، لكن الأمر انتهى الآن ونحن نمضي قدماً».
وأوضح الإيطالي الذي عمل مدرباً للفريق الرديف تحت 21 عاماً في مانشستر سيتي، وأسهم في تصعيد خمسة لاعبين إلى الفريق الأول، أنه قد يمنح الفرصة للمواهب الشابة إلى جانب اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام، في لقاء نوريتش، ما يعني راحة أكبر للأساسيين قبل مواجهة سندرلاند الأحد.
ويفتتح تشيلسي السادس المرحلة أمام مضيفه برنتفورد السابع في لقاء ديربي غرب لندن.
ورغم قوته الهجومية، يعاني «البلوز» دفاعياً، وهو ما يفسّر اكتفاءه بفوزين فقط في أول أربع مباريات.
شهدت مباريات تشيلسي في الدوري هذا الموسم تسجيل 19 هدفاً، وهو الرقم الأعلى في البطولة، بواقع 10 أهداف سجلها الفريق و9 أهداف استقبلتها شباكه.
ويأمل برنتفورد في تمديد أطول سلسلة له من دون هزيمة في الدوري، لكنه يبحث أيضاً عن الانتصارات، بعدما اكتفى بالتعادل 10 مرات في آخر 14 مباراة ضمن الدوري.
وفي الحديث عن التعادلات، يحضر ليفربول الذي لم يخسر أي مباراة بدوره، لكنه أهدر ست نقاط في ثلاث مباريات، من بينها اثنتان على ملعب أنفيلد.
ويلعب الفريق مباراته المقبلة خارج أرضه أمام بورنموث بحثاً عن فوزه الثاني فقط. لكن ملعب فيتاليتي ليس غريباً عن المدرب الإسباني أندوني إيراولا الذي درّب بورنموث بين 2023 و2026 قبل انتقاله إلى «الريدز».
ويأمل هال سيتي في مواصلة مشواره الناجح وغير المتوقع، بعد أن حصد 8 نقاط من دون خسارة، حين يلاقي مضيفه نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثاني عشر.
كما يتطلع توتنهام إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري أمام ضيفه أستون فيلا الذي خسر ثلاث مباريات بدوره واكتفى بنقطة.
سان جيرمان لمواصلة صحوته من دون جمهوره أمام مرسيلياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319420-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
سان جيرمان لمواصلة صحوته من دون جمهوره أمام مرسيليا
يحتل باريس إف سي المركز الرابع برصيد 8 نقاط «فوزان وتعادلان» (رويترز)
تتجه الأنظار، الأحد، إلى كلاسيكو كرة القدم الفرنسية بين باريس سان جيرمان حامل اللقب ومضيفه مرسيليا في المرحلة الخامسة من الدوري، في مواجهة بين فريقين لم تكن انطلاقتهما للموسم عند مستوى التطلعات.
ويصبو سان جيرمان، الذي يلعب دون جمهوره في ملعب «فيلودروم» بقرار من وزارة الداخلية، إلى تأكيد صحوته عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على غريمه اللدود مرسيليا صاحب المركز الثالث عشر بأربع نقاط من فوز وتعادل.
وبعد بداية مهزوزة للموسم، فشل فيها في تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأولى من الدوري المحلي، بدأت ماكينات فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي استعادة البريق بعد الفوز الساحق على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 6-1 في الجولة الافتتاحية من دور المجموعة الموحّدة لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتبعه بفوز آخر، ولو أقل غزارة تهديفياً، على بريست 1-0 في الدوري.
ويُعد «الكلاسيكو» واحداً من أكثر مواجهات كرة القدم الفرنسية توتراً وحدّة.
وسيُحظر على مشجعي سان جيرمان حضور المباراة في ملعب «فيلودروم»، بل حتّى الوجود في محيطه.
وجاء في قرار صادر عن وزارة الداخلية: «يُحظر يوم الأحد 20 سبتمبر (أيلول) التنقل الفردي أو الجماعي، بأي وسيلة كانت، لأي شخص يدّعي صفة مشجع لنادي باريس سان جيرمان، أو يتصرف على هذا الأساس، بين بلديات منطقة إيل دو فرانس من جهة ومدينة مرسيليا (بوش دو رون) من جهة أخرى».
ويأتي هذا القرار بعد آخر صادر في 9 سبتمبر عن محافظة الشرطة المفوضة في بوش دو رون، يحظر الأحد على أي مشجع لسان جيرمان «دخول ملعب (فيلودروم) أو التوقف أو التنقل في الطرق العامة بوسط المدينة وفي محيط الملعب».
ويعوّل سان جيرمان على ترسانته المدججة بالنجوم، على رأسها عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم لعام 2025، ومتسلحاً أيضاً بالحضور اللافت لمهاجمه الجديد الإسباني فيران توريس صاحب هدف الفوز على بريست.
بدوره، يعتمد مرسيليا على قوة خط وسطه، بقيادة الدنماركي بيير-إميل هويبيرغ، والإنجليزي أنجل غوميز، بهدف إرباك عملية البناء الهجومي لسان جيرمان من العمق، والانطلاق في تحولات سريعة وخاطفة.
والمفارقة أن مرسيليا كان قد فاز على منافسه في المواجهة التي جمعتهما في سبتمبر من العام الماضي على ملعب «فيلودروم» 1-0 بهدف عكسي للبرازيلي ماركينيوس، ما يعزّز من طموحات فريق المدرب برونو جينيزيو لتكرار الفوز.
أما سان جيرمان، الذي بدأ الموسم بخسارة كأس الأبطال الفرنسية أمام لنس، ومن ثم اكتفى بنقطتين من 3 مباريات في الدوري، فيأمل أن يحقق فوزه الثاني محلياً.
على جانب آخر، يسعى قطب العاصمة الآخر، باريس إف سي، إلى تأكيد انطلاقته القوية عندما يستضيف ستراسبورغ في مواجهة بين فريقين حاضرين بقوة في بداية الموسم، السبت.
ويحتل باريس إف سي المركز الرابع برصيد 8 نقاط (فوزان وتعادلان)، بفارق الأهداف عن ليون الذي يستضيف رين في مواجهة صعبة، في حين يأتي ستراسبورغ سادساً بـ7 نقاط (فوزان وتعادل وخسارة).
بدوره، يسعى موناكو إلى الانفراد بالصدارة ولو موقتاً عندما يستضيف لنس وصيف بطل الموسم الماضي الجمعة في افتتاح المرحلة.
وبعد أن استهل الموسم بصورة قوية بثلاثة انتصارات متتالية، من بينها على سان جيرمان 2-1، سقط فريق الإمارة في فخ التعادل أمام ستراسبورغ 1-1 الأسبوع الماضي، ليفقد الصدارة بفارق الأهداف لمصلحة ليل، في حين يتقدم أيضاً بفارق الأهداف عن رين الثالث (10 نقاط).
وينشد رجال المدرب البرازيلي فيليبي لويس مواصلة العروض الثابتة قبل فترة التوقف الدولي، ما يعطيهم جرعة معنوية كبيرة في مستهل موسم طويل وشاق.
ويعوّل لويس على متابعة المهاجم الألماني الشاب باريس برونر لتألقه، بعد أن أحرز 3 أهداف في 4 مباريات من بينها ثنائية لافتة قادت فريقه للفوز على ضيفه مرسيليا في المرحلة الثانية (2-0).
ويملك موناكو، الجمعة، فرصة تمديد سجله الخالي من الهزائم على أرضه في «ليغ 1» إلى 6 مباريات متتالية هذا الشهر. ويعود آخر سقوط له في مباريات الدوري على ملعبه في «لويس الثاني» خلال شهر سبتمبر إلى عام 2023، حين خسر أمام غريمه التقليدي نيس 1-0.
من جهته، استهلّ لنس الموسم بقوة، بعدما أطاح بسان جيرمان في مباراة كأس السوبر الفرنسية، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري بفوز كاسح على أوكسير 5-2. غير أن الفريق سرعان ما فقد بريق انطلاقته، بعدما تلقّى خسارتين، واكتفى بتعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة، ليتراجع إلى المركز العاشر برصيد 4 نقاط.
بدوره، يبحث رين وليل عن الحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم، عندما يلعبان أمام نيس وليون السبت والأحد توالياً.