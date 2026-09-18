ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند بشأن أمن الإقليم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن واشنطن أبرمت اتفاقا مع الدنمرك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الشؤون الأمنية وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند.
وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشال» «يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأميركية أبرمت اتفاقا مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند».
أضاف «من الآن فصاعدا، لن يكون باستطاعة أي خصم للولايات المتحدة إنشاء قاعدة في غرينلاند على الإطلاق، أو أن يكون له وجود عسكري فيها، أو القيام باستثمارات حساسة هناك، دون الحصول على موافقتنا الخطية الصريحة».