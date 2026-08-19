كين يحصل على الحذاء الذهبي الأوروبي الثاني متفوقاً على هالاند ومبابي

توج المهاجم الإنجليزي هاري كين بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية في مسيرته، بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونيخ، تفوق خلاله على النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وتسلم كين الجائزة، الأربعاء، في متحف بايرن ميونيخ، مؤكداً أن التتويج هذه المرة يحمل مذاقاً خاصاً في ظل النجاحات الجماعية التي حققها الفريق.

وقال كين: «أعتقد أن الحصول على هذا الحذاء له مذاق أفضل حتى من الأول، بالنظر إلى ما حققناه مع الفريق. التتويج بثلاثة ألقاب، الدوري الألماني وكأس ألمانيا والكأس السوبر الألمانية، يمنح الأمر طابعاً خاصاً».

وحصد قائد المنتخب الإنجليزي الجائزة بعدما سجل 36 هدفاً في الدوري الألماني الموسم الماضي، متقدماً على مهاجم مانشستر سيتي هالاند الذي أحرز 27 هدفاً، ومهاجم ريال مدريد مبابي صاحب الـ25 هدفاً، والمتوج بالجائزة في الموسم السابق.

يلتقط هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ صورة «سيلفي» مع النجم الإيطالي السابق لوكا توني (د.ب.أ)

وسبق لكين الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي في موسمه الأول مع بايرن عام 2023-2024، بعدما سجل أيضاً 36 هدفاً، إلا أن الفريق البافاري أنهى ذلك الموسم من دون ألقاب.

وعلى صعيد عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني، لا يتفوق على كين سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 41 هدفاً في موسم 2020-2021، والأسطورة الألمانية غيرد مولر صاحب الـ40 هدفاً في موسم 1971-1972.

وعاش كين، البالغ 32 عاماً، أحد أفضل مواسم مسيرته، إذ أحرز 36 هدفاً في الدوري الألماني، و14 في دوري أبطال أوروبا، و10 في كأس ألمانيا، بينها ثلاثية في المباراة النهائية أمام شتوتغارت، إضافة إلى هدف في الكأس السوبر الألمانية.

كما أضاف الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، برصيد 85 هدفاً، 12 هدفاً دولياً خلال موسم 2025-2026، من بينها ستة أهداف في كأس العالم التي أقيمت في أميركا الشمالية، ليرفع رصيده في النهائيات المونديالية إلى 14 هدفاً ويصبح أفضل هداف إنجليزي في تاريخ البطولة.

ووصل كين بذلك إلى 73 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده في مختلف المسابقات خلال الموسم، بفارق تسعة أهداف عن الرقم الذي سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة ومنتخب بلاده في موسم 2011-2012، عندما أحرز 82 هدفاً.

وبعد قيادته بايرن إلى ألقاب الدوري الألماني وكأس ألمانيا والكأس السوبر، إلى جانب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصوله مع إنجلترا على المركز الثالث في كأس العالم، يبرز كين بين أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية المقرر منحها في لندن أواخر أكتوبر (تشرين الأول).