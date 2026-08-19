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كين يحصل على الحذاء الذهبي الأوروبي الثاني متفوقاً على هالاند ومبابي

هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ يتوج بجائزة «الحذاء الذهبي» في متحف النادي بملعب «أليانز أرينا» (د.ب.أ)
هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ يتوج بجائزة «الحذاء الذهبي» في متحف النادي بملعب «أليانز أرينا» (د.ب.أ)
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كين يحصل على الحذاء الذهبي الأوروبي الثاني متفوقاً على هالاند ومبابي

هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ يتوج بجائزة «الحذاء الذهبي» في متحف النادي بملعب «أليانز أرينا» (د.ب.أ)
هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ يتوج بجائزة «الحذاء الذهبي» في متحف النادي بملعب «أليانز أرينا» (د.ب.أ)

توج المهاجم الإنجليزي هاري كين بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية في مسيرته، بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونيخ، تفوق خلاله على النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وتسلم كين الجائزة، الأربعاء، في متحف بايرن ميونيخ، مؤكداً أن التتويج هذه المرة يحمل مذاقاً خاصاً في ظل النجاحات الجماعية التي حققها الفريق.

وقال كين: «أعتقد أن الحصول على هذا الحذاء له مذاق أفضل حتى من الأول، بالنظر إلى ما حققناه مع الفريق. التتويج بثلاثة ألقاب، الدوري الألماني وكأس ألمانيا والكأس السوبر الألمانية، يمنح الأمر طابعاً خاصاً».

وحصد قائد المنتخب الإنجليزي الجائزة بعدما سجل 36 هدفاً في الدوري الألماني الموسم الماضي، متقدماً على مهاجم مانشستر سيتي هالاند الذي أحرز 27 هدفاً، ومهاجم ريال مدريد مبابي صاحب الـ25 هدفاً، والمتوج بالجائزة في الموسم السابق.

يلتقط هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ صورة «سيلفي» مع النجم الإيطالي السابق لوكا توني (د.ب.أ)

وسبق لكين الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي في موسمه الأول مع بايرن عام 2023-2024، بعدما سجل أيضاً 36 هدفاً، إلا أن الفريق البافاري أنهى ذلك الموسم من دون ألقاب.

وعلى صعيد عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني، لا يتفوق على كين سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 41 هدفاً في موسم 2020-2021، والأسطورة الألمانية غيرد مولر صاحب الـ40 هدفاً في موسم 1971-1972.

وعاش كين، البالغ 32 عاماً، أحد أفضل مواسم مسيرته، إذ أحرز 36 هدفاً في الدوري الألماني، و14 في دوري أبطال أوروبا، و10 في كأس ألمانيا، بينها ثلاثية في المباراة النهائية أمام شتوتغارت، إضافة إلى هدف في الكأس السوبر الألمانية.

كما أضاف الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، برصيد 85 هدفاً، 12 هدفاً دولياً خلال موسم 2025-2026، من بينها ستة أهداف في كأس العالم التي أقيمت في أميركا الشمالية، ليرفع رصيده في النهائيات المونديالية إلى 14 هدفاً ويصبح أفضل هداف إنجليزي في تاريخ البطولة.

ووصل كين بذلك إلى 73 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده في مختلف المسابقات خلال الموسم، بفارق تسعة أهداف عن الرقم الذي سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة ومنتخب بلاده في موسم 2011-2012، عندما أحرز 82 هدفاً.

وبعد قيادته بايرن إلى ألقاب الدوري الألماني وكأس ألمانيا والكأس السوبر، إلى جانب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصوله مع إنجلترا على المركز الثالث في كأس العالم، يبرز كين بين أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية المقرر منحها في لندن أواخر أكتوبر (تشرين الأول).

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كين يلمح إلى رغبته في الاستمرار مع بايرن ميونيخ

مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين مع جائزة «الحذاء الذهبي» (د.ب.أ)
مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين مع جائزة «الحذاء الذهبي» (د.ب.أ)
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كين يلمح إلى رغبته في الاستمرار مع بايرن ميونيخ

مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين مع جائزة «الحذاء الذهبي» (د.ب.أ)
مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين مع جائزة «الحذاء الذهبي» (د.ب.أ)

لمّح الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، إلى رغبته في البقاء مع الفريق لما بعد الموسم الجديد، وذلك بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي، الأربعاء، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفاً في «البوندسليغا».

وقال كين، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في متحف بايرن ميونيخ بملعب أليانز أرينا: «أشكر إدارة نادي بايرن ميونيخ واللاعبين والجهازين الفني والإداري والمدربين، لأنه لولاهم لما كنت هنا». وسبق أن فاز النجم الإنجليزي بنفس الجائزة بقميص بايرن ميونيخ في 2024.

وأضاف: «الفوز بهذه الجائزة يتطلب جهداً كبيراً، أحاول دائماً مساعدة فريقي، أنا فخور بما قدمته في الموسم الماضي الذي كان استثنائياً، وأعتبره أفضل موسم في مسيرتي، أشعر بأنني في بيتي بصفوف بايرن ميونيخ، ونتطلع جميعاً لتكرار النجاحات في الموسم الجديد».

وينتهي تعاقد هاري كين في 2027، ويستعد للتفاوض مع النادي البافاري لتمديد تعاقده.

وأضاف هاري كين: «الدوري الألماني يتسم باللعب الهجومي، وتبقى سيناريوهات المباراة قابلة للتغيير حتى إذا تقدمت بهدفين أو ثلاثية دون رد، كل الأندية تتسم بالقوة الهجومية، فالدوري الألماني هو بطولة المهاجمين».

وتابع: «يرغب العديد من اللاعبين في إظهار قدراتهم وتسجيل الأهداف، وهذا يناسبنا تماماً، فنحن نتطلع أيضاً لتحقيق الانتصارات».

وقال جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونيخ، خلال فيديو بنفس الحفل: «أهمية هاري كين لا تظهر في أهدافه فقط بل تمريراته الحاسمة، فهو يقاتل ويدافع».

كما كان الإيطالي لوكا توني، مهاجم بايرن ميونيخ السابق والفائز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2005 – 2006، ضيف شرف وألقى كلمة خلال الحفل.

وأشاد مسؤولو النادي البافاري بهاري كين قبل الحفل، وقالوا إنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي سيقام في لندن يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول).

قاد النجم الإنجليزي منتخب بلاده للتأهل لقبل نهائي مونديال 2026 قبل الخروج بسيناريو درامي أمام الأرجنتين، وسجل 6 أهداف بقميص إنجلترا في البطولة. كما وصل بايرن ميونيخ إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي؛ حيث سجل كين 14 هدفاً.

وينتظر هاري كين منافسة شرسة على الكرة الذهبية من الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، وخفيتشا كفاراتسخيليا جناح باريس سان جيرمان، وثنائي إسبانيا الفائز بكأس العالم رودري أو لامين يامال.

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الدوري الألماني بايرن ألمانيا
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بيتينكور مدرباً جديداً لمنتخب الرأس الأخضر خلفاً لبوبيستا

المدرب هومبرتو بيتينكور (رويترز)
المدرب هومبرتو بيتينكور (رويترز)
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بيتينكور مدرباً جديداً لمنتخب الرأس الأخضر خلفاً لبوبيستا

المدرب هومبرتو بيتينكور (رويترز)
المدرب هومبرتو بيتينكور (رويترز)

أعلن «اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم» تعيين هومبرتو بيتينكور مديراً فنياً جديداً للمنتخب، خلفاً لبوبيستا الذي رحل عن منصبه عقب بطولة «كأس العالم 2026».

ولم يكشف «الاتحاد» عن تفاصيل عقد بيتينكور (51 عاماً)، الذي عمل مساعداً لبوبيستا خلال الفترة الماضية، وكان ضمن الجهاز الفني الذي قاد الرأس الأخضر إلى الأدوار الإقصائية في «مونديال 2026».

وودع منتخب الرأس الأخضر البطولة بعد خسارته أمام الأرجنتين 2 - 3 بعد التمديد، في مباراة شهدت تسجيل سيدني لوبيز كابرال هدف التعادل الثاني، الذي اختير لاحقاً أفضل هدف في كأس العالم.

وكان منتخب «القروش الزرقاء» قد استهل مشواره بتعادل سلبي أمام إسبانيا، وسط تألق الحارس المخضرم فوزينها (40 عاماً)، قبل أن يتعادل أيضاً مع أوروغواي والسعودية في دور المجموعات.

وأصبح الرأس الأخضر الفريق الوحيد الذي ودع كأس العالم من دون أن يتعرض لأي خسارة خلال الوقت الأصلي للمباريات.

واستقال بوبيستا من منصبه بعد المونديال لينتقل إلى تدريب فريق نهضة بركان المغربي، بعدما تولى قيادة منتخب بلاده منذ عام 2020.

وستكون المهمة الأولى لبيتينكور تجهيز المنتخب لخوض التصفيات المؤهلة إلى «كأس الأمم الأفريقية»، المقررة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

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آرسنال يتوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا لضم كونسا

المدافع إزري كونسا (رويترز)
المدافع إزري كونسا (رويترز)
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آرسنال يتوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا لضم كونسا

المدافع إزري كونسا (رويترز)
المدافع إزري كونسا (رويترز)

توصل آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع أستون فيلا للتعاقد مع المدافع إزري كونسا مقابل ما لا يقل عن 68 مليون دولار، وفقاً لتقارير إعلامية، الأربعاء.

وكان الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، يسعى لتعزيز قلب الدفاع منذ نهاية الموسم الماضي، ويبدو أنه بات قريباً من الحصول على خدمات كونسا بعد تقدم النادي اللندني بعرض محسّن.

وكان آرسنال قد تقدم بعرض لضم المدافع الإنجليزي في وقت سابق من فترة الانتقالات، لكنه قوبل بالرفض، ما دفعه إلى تحويل اهتمامه لفترة وجيزة نحو جاريل كوانساه، مدافع باير ليفركوزن الألماني.

وبعد تجديد مفاوضاته بشأن كونسا، بات آرسنال على أعتاب إتمام الصفقة، على أن يخضع اللاعب البالغ 28 عاماً، الذي شارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، للفحص الطبي قبل انتقاله رسمياً إلى ملعب الإمارات.

ويأتي التعاقد المرتقب في ظل غياب الفرنسي ويليام صليبا «لفترة طويلة» بسبب مشكلة في الظهر، إلى جانب استمرار تعافي الهولندي جورين تيمبر من إصابة في أعلى الفخذ، ما يرجح اعتماد أرتيتا على كونسا إلى جانب البرازيلي غابريال ماغالهاييس في قلب الدفاع.

وفي حال إتمام الصفقة، سينضم كونسا إلى قائمة تعاقدات آرسنال الصيفية التي تضم البرازيلي برونو غيمارايش، واليوناني خريستوس تزوليس، والإكوادوري بييرو هينكابييه، وحارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه.

وخاض كونسا 48 مباراة مع أستون فيلا في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وأسهم في احتلال الفريق المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، منهياً صياماً عن الألقاب دام 30 عاماً.

وانضم كونسا إلى أستون فيلا قادماً من برنتفورد عام 2019، لكنه غاب عن المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد، وكذلك عن خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يكون كونسا أحدث المغادرين عن أستون فيلا خلال صيف شهد تغييرات واسعة في تشكيلة المدرب أوناي إيمري، بعد انتقال مورغان روجرز إلى تشيلسي، ويوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد، ولوكا ديني إلى باريس سان جيرمان.

ويستهل آرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، عندما يستضيف كوفنتري الصاعد حديثاً.

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