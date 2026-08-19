كين يلمح إلى رغبته في الاستمرار مع بايرن ميونيخ

لمّح الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، إلى رغبته في البقاء مع الفريق لما بعد الموسم الجديد، وذلك بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي، الأربعاء، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفاً في «البوندسليغا».

وقال كين، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في متحف بايرن ميونيخ بملعب أليانز أرينا: «أشكر إدارة نادي بايرن ميونيخ واللاعبين والجهازين الفني والإداري والمدربين، لأنه لولاهم لما كنت هنا». وسبق أن فاز النجم الإنجليزي بنفس الجائزة بقميص بايرن ميونيخ في 2024.

وأضاف: «الفوز بهذه الجائزة يتطلب جهداً كبيراً، أحاول دائماً مساعدة فريقي، أنا فخور بما قدمته في الموسم الماضي الذي كان استثنائياً، وأعتبره أفضل موسم في مسيرتي، أشعر بأنني في بيتي بصفوف بايرن ميونيخ، ونتطلع جميعاً لتكرار النجاحات في الموسم الجديد».

وينتهي تعاقد هاري كين في 2027، ويستعد للتفاوض مع النادي البافاري لتمديد تعاقده.

وأضاف هاري كين: «الدوري الألماني يتسم باللعب الهجومي، وتبقى سيناريوهات المباراة قابلة للتغيير حتى إذا تقدمت بهدفين أو ثلاثية دون رد، كل الأندية تتسم بالقوة الهجومية، فالدوري الألماني هو بطولة المهاجمين».

وتابع: «يرغب العديد من اللاعبين في إظهار قدراتهم وتسجيل الأهداف، وهذا يناسبنا تماماً، فنحن نتطلع أيضاً لتحقيق الانتصارات».

وقال جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونيخ، خلال فيديو بنفس الحفل: «أهمية هاري كين لا تظهر في أهدافه فقط بل تمريراته الحاسمة، فهو يقاتل ويدافع».

كما كان الإيطالي لوكا توني، مهاجم بايرن ميونيخ السابق والفائز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2005 – 2006، ضيف شرف وألقى كلمة خلال الحفل.

وأشاد مسؤولو النادي البافاري بهاري كين قبل الحفل، وقالوا إنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي سيقام في لندن يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول).

قاد النجم الإنجليزي منتخب بلاده للتأهل لقبل نهائي مونديال 2026 قبل الخروج بسيناريو درامي أمام الأرجنتين، وسجل 6 أهداف بقميص إنجلترا في البطولة. كما وصل بايرن ميونيخ إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي؛ حيث سجل كين 14 هدفاً.

وينتظر هاري كين منافسة شرسة على الكرة الذهبية من الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، وخفيتشا كفاراتسخيليا جناح باريس سان جيرمان، وثنائي إسبانيا الفائز بكأس العالم رودري أو لامين يامال.