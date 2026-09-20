«الدوري الإيطالي»: ميلان يصالح جماهيره بثلاثية في ليتشي

فاز ميلان على ضيفه ليتشي 3/صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف ثلاثي المقدمة، روما المتصدر وإنتر ميلان ولاتسيو على الترتيب.

ويبتعد ميلان بفارق نقطة خلف كالياري صاحب المركز الرابع، ونجح الفريق الأحمر والأسود في مصالحة جماهيره بعدما خسر في مستهل مشواره ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام بنفيكا البرتغالي بهدفين بدون رد.

وتقدم ميلان في الدقيقة في الدقيقة 14 عن طريق كريستيان بولسيتش، ثم أضاف زميله أدريان رابيو الهدف الثانيفي الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 73 سجل دييغو موريرا الهدف الثالث لصالح فريق ميلان.