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العالم العربي المشرق العربي

إجهاضات قسرية وولادات مبكّرة... الغزيات يدفعن فاتورة الحرب

4 آلاف حالة في النصف الأول من 2026

سيدة فلسطينية مصابة تحمل طفلها حديث الولادة بأحد مستشفيات غزة (رويترز)
سيدة فلسطينية مصابة تحمل طفلها حديث الولادة بأحد مستشفيات غزة (رويترز)
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إجهاضات قسرية وولادات مبكّرة... الغزيات يدفعن فاتورة الحرب

سيدة فلسطينية مصابة تحمل طفلها حديث الولادة بأحد مستشفيات غزة (رويترز)
سيدة فلسطينية مصابة تحمل طفلها حديث الولادة بأحد مستشفيات غزة (رويترز)

18 جثماناً لأطفال خدج أو حديثي الولادة، اصطفت في مشرحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة. ولوهلة يبدو أن الأطفال قتلوا في موجة قصف إسرائيلي خلال الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، لكن الواقع يتكشف عن حقيقة أكثر مرارة وقسوة؛ فهم ضحية يومية لإجهاضات قسرية أو ولادات مبكّرة بفعل معاناة الأمهات اللواتي أنهكت الحرب والمجاعة أجسادهن فلم يعدن قادرات على احتضان الأجنة حيث سجلت 921 حالة في شهر واحد، وارتفع معدل الإجهاض إلى 460 حالة لكل 1000 ولادة حية.

ووفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن الإجهاض بات يمثل خطراً مباشراً يهدد الأمهات والأجنّة على حد سواء والنمو السكاني في القطاع بشكل عام. وسجّل النصف الأول من العام الحالي وحده نحو 4 الآف حالة إجهاض.

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سيدة فلسطينية مصابة تحمل طفلها حديث الولادة بأحد مستشفيات غزة (رويترز) p-circle

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