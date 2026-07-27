إجهاضات قسرية وولادات مبكّرة... فاتورة حرب تدفعها أمهات غزة

في لحظة ما وللوهلة الأولى لدى دخولك مشرحة مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، قد تعتقد أن الجثامين الصغيرة الموجودة تعود لأطفال فلسطينيين قتلتهم الحرب الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ 3 أعوام؛ هنا، في المشرحة يبقى المشهد هو الشاهد الأكبر على كواليس آلة القتل والدمار.

18 جثماناً لأطفال كانوا في طريقهم ليبصروا النور، وآخرون توفوا بعد وقت قصير من ولادتهم، نتيجة ظروف مختلفة تتقاطع كلها عند الحرب على قطاع غزة، التي كانت ولا تزال هي السبب الرئيس لهذه «المجزرة» المستمرة في مشرحة ناصر.

فقد شهدت الأشهر القليلة الماضية، ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق في معدلات الإجهاض القسري وتشوه الأجنة ووفيات الأطفال الخدج الذين يولدون قبل موعد الولادة الطبيعية.

أطفال حديثو الولادة بعد إخراجهم من الحضّانات بمستشفى الشفاء بغزة في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي الأحد (رويترز)

الأشهر القليلة الماضية، تعدّ مفصلاً زمنياً بعد عامين من معاناة الغزيين عموماً والنساء خصوصاً، ليس من المعارك المباشرة فحسب، بل من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض وغياب الرعاية الصحية التي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى إنهاك الأجساد وفقدان قدرتها على احتضان الأجنة.

الحياة القاسية والصعبة التي تمر بها الأمهات الفلسطينيات وخاصةً الحوامل منهن، شكلت أهم عامل لعمليات الإجهاض التي فرضها الأمر الواقع في قطاع غزة، حيث لا يزال السكان يعانون آثار موجتين كبيرتين من المجاعة مرّت عليهم، فكان خيار الإجهاض قسرياً إسعافياً لا اختيارياً.

​نساء فلسطينيات يبحثن في الرمال عن البقوليات أو الأرز بالنصيرات وسط قطاع غزة خلال مهمة إنزال جوي (أ.ف.ب)

معاناة الحوامل

مها الأسطل (31 عاماً) من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، واحدة من بين عشرات النساء اللواتي أجهضن مؤخراً، لكن غالبيتهن رفضن الظهور أمام الكاميرا والحديث للإعلام. لكن مها التي تحلّت بالشجاعة تحدثت عن معاناتها عندما فوجئت بقرار الأطباء المفاجئ بضرورة إجهاض طفلها الذي غمرتها السعادة بالحمل به.

تقول الأسطل لـ«الشرق الأوسط» من داخل مجمع ناصر الطبي، إنها جاءت لإجراء فحص دوري، فأبلغها الطبيب المختص بضرورة إجراء عملية إجهاض؛ لأن هناك خطراً على صحتها وصحة جنينها الذي كان في شهره الثاني فقط ويعاني انخفاضاً واضحاً في النبض، موضحة أن الطبيب شرح لها أن الأسباب تعود بشكل رئيسي إلى عدم توفر الراحة لها والغذاء الطبيعي الجيد الذي يدعمها صحياً وجنينها للحفاظ على نمو سليم.

ولفتت الأسطل إلى 3 سنوات عجاف عانت خلالها، كما بقية سكان القطاع من انعدام الغذاء والمياه النظيفة، وغير ذلك مما يعينها على الحفاظ على صحتها، لافتةً إلى أن عودة العمل بمعبر كرم أبو سالم مؤخراً وإدخال بعض الاحتياجات الضرورية، خطوة جيدة لكنها غير كافية لمساعدة الجسد على تعويض ما فقده في الفترة الماضية.

في غزة أصبح الحمل والولادة بالنسبة لمعظم النساء يسببان التوتر والخوف (أ.ب)

وعن أسباب إجهاضها تقول: «الواقع صعب، لا علاجات، ولا رعاية صحية، ولا فيتامينات تعوض نقصاً ولا شيء البتة»، مشيرةً إلى أنها في كل مرة كانت تتوجه إلى العيادة الصحية الخاصة بالحوامل، كانت تضطر إلى التنقل لمسافات واستخدام مواصلات متعددة غير آمنة، بالإضافة إلى فترات الانتظار الطويلة في ظروف غير مريحة خاصةً وأن العيادة هي الوحيدة لسكان خان يونس.

ويقول زوجها أحمد الأخرس (36 عاماً)، إنه على رغم تظاهره وزوجته بالقوة بعدما فقدا جنينهما، فإن الحقيقة أصعب بكثير بعدما اختفى كل شيء في لحظة واحدة.

وأضاف بحسرة الأب الذي كان يتمنى أن يستقبل طفله بظروف أفضل: «كان عنا أحلام وبنفكر شو نختار اسم، وكنت مثل أي أب بأفكر كيف بدي ابني مستقبل لطفلنا، ولكن بلحظة فقدته وفقدت كل شيء... نعيش حياة صعبة وشايلين هم، ومش عارفين وين رايحين. نعيش ضغطاً نفسياً كبيراً والحرب مستمرة، وحتى لو توقف القصف، لكننا عملياً نحارب من أجل حياتنا والعيلة».

طفل من الخدج داخل حاضنة في مستشفى الشفاء بغزة (رويترز)

أحلام ضاعت

حال مها الأسطل يشبه حال العشرات إن لم يكن المئات من الأمهات الغزيات. أنعام أبو فسيفس (43 عاماً) وافقت بعد عناء على الحديث لـ«الشرق الأوسط» عن تجربتها، وهي التي تعيش في صف مدرسي بعدما تحولت المدرسة مركز إيواء للنازحين.

اضطرت أبو فسيفس، إلى إجهاض جنينها وهو في شهره السادس، بعدما مرت بمشاكل صحية كثيرة وظروف صعبة، وعدم توفر علاج تثبيت الحمل وأدوية أخرى لا تملك هي أو زوجها الإمكانات المالية لشرائها إن توفرت في الصيدليات. وتصف الصعوبة بشكل أساسي في وضعها النفسي والحياتي اليومي من اضطرارها إلى الوقوف في طوابير المياه الصالحة للشرب وقتاً طويلاً ونقل الغالونات إلى المدرسة، ثم اضطرارها إلى الطبخ على الحطب في ظروف منهكة.

أبو فسيفس التي كانت تُمنّي النفس أن يكون جنينها المقبل طفلة تكون أختاً لابنتها الوحيدة البالغة 13 عاماً، وتنضم لأخوتها الذكور، لم يكتمل حلمها بعدما أجهضت، عادَّةً أن ما جرى جزء من حياة الفقد والوجع الذي يعيشه سكان قطاع غزة على مدار الساعة.

الأطفال الخدج والنازحون يتعرّضون لخطر فقدان الحياة نتيجة الهروب من نيران القصف والاستهداف المباشر للمستشفيات (يونيسيف)

أرقام صادمة

كشف مدير الإغاثة الطبية بقطاع غزة، بسام زقوت، عن أن قطاع غزة، سجل 3958 حالة إجهاض لدى النساء الحوامل خلال النصف الأول من العام الحالي (2026) فقط، مبيناً أن هذا الارتفاع اللامسبوق يعود إلى ظروف لا إنسانية تعيشها الحوامل من تنقل عبر طرقات وعرة ووسائل نقل غير آمنة، وحالات الهلع المستمر جراء القصف، إضافة إلى النوم على الأرض، وانعدام المياه النظيفة أو الساخنة ومواد النظافة، وانتشار المكاره الصحية داخل مخيمات النزوح.

ووفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن الإجهاض بات يمثل خطراً مباشراً يهدد الأمهات والأجنّة على السواء تهديداً مباشراً والنمو السكاني في القطاع بشكل عام.

ويشرح الدكتور أسعد النواجحة، اختصاصي أطفال وحديثي الولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، أن حياة السكان في الخيام، وسوء التغذية، والظروف الصعبة العامة التي يعيشها كل السكان في قطاع غزة بسبب الحرب، أدت إلى ازدياد ملحوظ وبشكل كبير في حالات الإجهاض، وكذلك المواليد الخدج والتي تشير إلى الولادة المبكرة قبل موعدها لدى الأمهات.

طفلة فلسطينية نازحة مصابة بجدري الماء تقف بجوار والدتها داخل خيمة في خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

وأوضح النواجحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «ذلك كله يتسبب بعدم اكتمال الحمل، أو الولادة المبكرة التي يحتاج بعدها الخدج إلى التنفس الاصطناعي والعناية المركزة، وهي غير متوفرة فتنتهي حياة نسبة كبيرة منهم بالوفاة في الحضانات بفترات تتراوح بين أيام وأسابيع أو أشهر قليلة في حالات نادرة جداً».

وقال: «أي جنين يحتاج إلى 9 أشهر مكتملة ليولد بصحة جيدة، لكن غالبية الولادات في غزة تتم مبكراً؛ ما يجعل قابلية الحياة مستحيلة، وهو ما يؤثر سلباً بشكل أكبر على الأمهات ونفسيتهن وعلى احتمالات الحمل مرة أخرى».

ولفت الطبيب إلى أنه خلال فترة الحرب كان هناك أعداد كبيرة غير معتادة في قطاع غزة، من حالات الإجهاض وكذلك ولادة الأطفال الخدج الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات ليست في حاجة إلى دراسة كثيرة لمعرفة الأسباب؛ لأنها نتاج طبيعي للظروف المأساوية التي يعيشها السكان في غزة.

في السياق، لا يستبعد أطباء ومختصون احتمال أن يكون أيضاً لاستخدام إسرائيل أسلحة غير تقليدية تنفث غازات سامة في قطاع غزة، يد في هذه الحالات من التشوهات والإجهاضات والولادة المبكرة. ولم ينفِ منير البرش، مدير عام وزارة الصحة بغزة، تلك الإمكانية، لكنه لفت إلى أن الحسم في حاجة إلى مزيد من الأبحاث والفحوص الطبية.

انخفاض غير مسبوق في المواليد

كشف منير البرش منذ نحو أسبوع، عن أن القطاع يشهد مؤخراً انخفاضاً واضحاً وغير مسبوق في أعداد المواليد الجدد، حيث تراجع العدد من 6076 ولادة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 إلى 2,04 ولادات فقط في أبريل (نيسان) 2026، أي بانخفاض بلغ 67 في المائة خلال بضعة أشهر فقط.

ووفقاً للبرش، فإن هناك أيضاً ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإجهاض وتشوهات الأجنة خلال الحرب، حيث سجلت 921 حالة في شهر واحد، وارتفع معدل الإجهاض إلى 460 حالة لكل 1000 ولادة حية مقارنة بـ140 قبل الحرب، مع توثيق 385 حالة تشوهات خلقية، مرجعاً ذلك إلى آثار الحرب، وسوء التغذية، وانتشار فقر الدم بين الحوامل، والنزوح، وتلوث المياه.

وأشار تقريران أعدتهما منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» بالتعاون مع قسم «حقوق الإنسان العالمية» في جامعة شيكاغو، ونُشرا قبل أشهر، إلى أن ما يجري في غزة يمكن وصفه بسياسة «عنف إنجابي»، تهدف إلى منع الفلسطينيين من الإنجاب، بما يطابق معايير جريمة الإبادة في القانون الدولي.

وحسب التقارير التي استندت إلى شهادات نساء وبيانات صحية وتقارير ميدانية، وثقت بين يناير (كانون الثاني)، ويونيو (حزيران) 2025 نحو 2600 حالة إجهاض، و220 وفاة مرتبطة بالحمل، وألف و460 ولادة مبكرة، وأكثر من ألف و700 مولود ناقص الوزن. مشيرةً إلى أن 2500 رضيع احتاجوا في الفترة ذاتها إلى رعاية مكثفة في حضانات لم تعد قادرة على العمل بكامل طاقتها.

ويؤكد الطبيب النواجحة أن كل الأسباب التي ذُكرت سابقاً من نقص الغذاء والدواء وتدهور القطاع الصحي، والظروف الإنسانية الصعبة، جميعها أسباب انعكست بشكل أو بآخر على صحة الأمهات.

عزوف عن الحمل

تقول الغزية ريهام ياسين (29 عاماً)، إنها ترددت كثيراً في التفكير بالحمل والإنجاب مجدداً بعدما كانت بداية الحرب قد أنجبت طفلاً وحيداً. مشيرةً إلى أنه بعد وقف إطلاق النار فكرت كثيراً بإمكانية الإنجاب مجدداً، إلا أنها تراجعت عن قرارها بعد مشاورات مع زوجها بسبب الأرقام التي تسمع عنها منذ أشهر عن حالات الإجهاض والتشوهات الخلقية والإنجاب المبكر الذي أدى إلى وفاة الأطفال بعد ولادتهم بأيام.

وأضافت: «الحياة في غزة صعبة، ولم أكن أتخيل للحظة واحدة أنني سأنجب مرةً أخرى في مثل هذه الظروف التي قد تهدد حياة طفلي أو تؤدي إلى ولادته مشوهاً».