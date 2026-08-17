بوروسيا دورتموند يضم اليوناني كونستانتيلياس

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الاثنين، عن ضم اليوناني يانيس كونستانتيلياس لاعب وسط باوك.

ووقع كونستانتيلياس (23 عاماً) على عقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2031.

وقال لارس ريكن المدير الرياضي لدورتموند: «سعداء بضم يانيس، فهو يملك قدرات هجومية مميزة، ونتابعه منذ فترة، ويتسم بخبرات كبيرة رغم صغر سنه».

وذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة كلفت خزينة دورتموند 32 مليون يورو (08.‏37 مليون دولار).

وشارك اللاعب اليوناني في الموسم الماضي مع باوك في 40 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفاً إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، وظهر لأول مرة بقميص منتخب بلاده في 2023، وسجل 4 أهداف في 18 مباراة دولية.

وقال كونستانتيلياس ضمن بيان رسمي: «متحمس للعب بقميص دورتموند، فهو ناد كبير وعريق، وسأبذل قصارى جهدي للنجاح معه».

وسيبدأ دورتموند مشواره في الموسم الجديد بمواجهة بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألمانية (فرانز بيكنباور) يوم السبت، وبعدها سيواجه هامبورغ يوم 29 أغسطس (آب) في الجولة الأولى للدوري الألماني «بوندسليغا».