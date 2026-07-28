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العالم العربي شمال افريقيا

محتجون يعلنون «العصيان المدني» في غرب ليبيا

محتجون يغلقون مدخل وزارة الخارجية في غرب ليبيا بالتراب (متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي)
محتجون يغلقون مدخل وزارة الخارجية في غرب ليبيا بالتراب (متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي)
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محتجون يعلنون «العصيان المدني» في غرب ليبيا

محتجون يغلقون مدخل وزارة الخارجية في غرب ليبيا بالتراب (متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي)
محتجون يغلقون مدخل وزارة الخارجية في غرب ليبيا بالتراب (متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي)

أغلق ليبيون غاضبون مرافق حكومية ورسمية في العاصمة طرابلس، وقطعوا الطريق الساحلي الحيوي، مطالبين بإسقاط حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية تردي الخدمات، وشلل شبكة الكهرباء وسط موجة حر قياسية تحوم حول 50 درجة مئوية.

وأغلق محتجون من حراك «شباب سوق الجمعة» و«شباب تاجوراء» و«أبناء الزاوية» مبنى الشركة القابضة للاتصالات في منطقة زاوية الدهماني، ومحيط مقر وزارة الخارجية التابعة للحكومة باستخدام سواتر ترابية، في إطار تصعيد الاحتجاجات الشعبية ضمن ما وصفه الحراك بـ«عصيان مدني شامل» بدأ بعد منتصف ليل الأحد.

وأغلق المحتجون مرافق تابعة لشركة «مليتة للنفط والغاز» على الساحل الغربي للبلاد، التي تدير عمليات إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي المُصدر إلى أوروبا.

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محتجون يغلقون مدخل وزارة الخارجية في غرب ليبيا بالتراب (صفحات ليبية موثوق بها على مواقع التواصل الاجتماعي)

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