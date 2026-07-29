ترمب يحذّر طهران من انتهاك الاتفاقات

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيران من انتهاك أي اتفاق محتمل، مُلوّحاً بالعودة إلى الخيار العسكري واستهداف الجسور ومحطات الكهرباء ومنشأة «جبل الفأس» النووية إذا فشلت المفاوضات الجارية. وقال إن بلاده «لا يمكنها السماح لإيران بانتهاك الاتفاقات بعد الآن»، مؤكداً أنها تراقب التطورات النووية الإيرانية من كثب.

وجاءت تصريحات ترمب قبل ساعات من استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث عقد الجانبان أول لقاء مباشر منذ اندلاع الحرب على إيران. واستمر الاجتماع نحو 90 دقيقة، ووصفه البيت الأبيض بأنه «إيجابي ومثمر»، فيما ركزت المحادثات على خفض التوتر مع إيران، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن اللقاء لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي لاحتواء التوتر، وأن النقاش ركز على خفض التصعيد في الحرب مع إيران، وهو ما أكده أيضاً السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون.

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة ستستأنف الضربات إذا أخفقت المفاوضات، مشيراً إلى أن إعادة بناء ما دمرته الهجمات الأميركية ستستغرق سنوات. كما شدد على أنه لا يعتمد على نتنياهو للحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، قائلاً إن واشنطن تتابع الوضع مباشرة، في حين لم يصدر عن الاجتماع أي إعلان بشأن استئناف الحملة العسكرية ضد إيران.