مصر: حريق على سفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط... ولا خسائر بشرية

أصدرت وزارة البترول المصرية بياناً، الأربعاء، أكدت فيه نشوب حريق بسفينة تغييز وسفينة تخزين في ميناء دمياط المطل على ساحل البحر المتوسط، من دون أن تنفي أو تؤكد تقارير تحدثت عن أن الحريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة.

ووفق الوزارة، لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية. وقالت إن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف.

وكانت وكالة «رويترز» قد نسبت إلى مصادر أمنية وتجارية أن هجوماً بطائرة مسيرة تسبب في حريق بميناء دمياط المصري. وقالت شركة «أمبري للأمن البحري» إنه استناداً إلى تقييم أولي، أصابت طائرة مسيرة ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط. وفي ‌بيان ​منفصل، ‌ذكرت ⁠شركة «​إنشكيب لخدمات ⁠الموانئ» أن نيراناً اشتعلت في ناقلتي غاز بالميناء المصري.

وبحسب البيان المصري، انتقل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وتعدّ محطات إسالة الغاز المصرية في دمياط مركزاً رئيسياً في تجارة وتداول الغاز الطبيعي بالمنطقة، حيث تعتمد مصر على هذا الميناء في استراتيجيتها نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والربط بين منتجي الغاز بالبحر المتوسط وكبار المستهلكين في القارة الأوروبية.