عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

مصر: حريق على سفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط... ولا خسائر بشرية

وزارة البترول تتابع «تداعيات الموقف»

وفد دبلوماسي أميركي يزور مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (أرشيفية - وزارة البترول المصرية)
وفد دبلوماسي أميركي يزور مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (أرشيفية - وزارة البترول المصرية)
TT
TT

مصر: حريق على سفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط... ولا خسائر بشرية

وفد دبلوماسي أميركي يزور مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (أرشيفية - وزارة البترول المصرية)
وفد دبلوماسي أميركي يزور مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (أرشيفية - وزارة البترول المصرية)

أصدرت وزارة البترول المصرية بياناً، الأربعاء، أكدت فيه نشوب حريق بسفينة تغييز وسفينة تخزين في ميناء دمياط المطل على ساحل البحر المتوسط، من دون أن تنفي أو تؤكد تقارير تحدثت عن أن الحريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة.

ووفق الوزارة، لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية. وقالت إن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف.

وكانت وكالة «رويترز» قد نسبت إلى مصادر أمنية وتجارية أن هجوماً بطائرة مسيرة تسبب في حريق بميناء دمياط المصري. وقالت شركة «أمبري للأمن البحري» إنه استناداً إلى تقييم أولي، أصابت طائرة مسيرة ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط. وفي ‌بيان ​منفصل، ‌ذكرت ⁠شركة «​إنشكيب لخدمات ⁠الموانئ» أن نيراناً اشتعلت في ناقلتي غاز بالميناء المصري.

وبحسب البيان المصري، انتقل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وتعدّ محطات إسالة الغاز المصرية في دمياط مركزاً رئيسياً في تجارة وتداول الغاز الطبيعي بالمنطقة، حيث تعتمد مصر على هذا الميناء في استراتيجيتها نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والربط بين منتجي الغاز بالبحر المتوسط وكبار المستهلكين في القارة الأوروبية.

مواضيع
أخبار مصر مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

زيارة رئيس مدغشقر إلى العلمين تعزز مسار مشاورات مصرية - أفريقية

شمال افريقيا الرئيس المصري يستقبل رئيس مدغشقر في العلمين الأربعاء (الرئاسة المصرية)

زيارة رئيس مدغشقر إلى العلمين تعزز مسار مشاورات مصرية - أفريقية

تشهد المشاورات المصرية - الأفريقية زخماً متواصلاً، وتعددت اللقاءات والاتصالات الهاتفية على المستوى الرئاسي خلال الأشهر الماضية.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025-2026 (الوزارة)
شمال افريقيا

صخب نتيجة الثانوية العامة لا ينتهي في مصر رغم «محاولات التغيير»

رغم محاولات الحكومة المصرية إعادة هيكلة التعليم الثانوي عبر تغيير نظام الدراسة بالثانوية العامة؛ يظل الصخب الشعبي والإعلامي حاضراً مع إعلان النتيجة كل عام.

محمد عجم (القاهرة)
رياضة عربية منتخب السيدات المصري لكرة القدم (الاتحاد المصري لكرة القدم)
رياضة عربية

«هزيمة كارثية» لمنتخب مصر للسيدات أمام زامبيا تفجر انتقادات

فجَّرت الهزيمة الكارثية التي تعرض لها المنتخب المصري لكرة القدم النسائية في بطولة الأمم الأفريقية بنتيجة 6 نظيفة أمام زامبيا انتقادات وغضباً في الأوساط الرياضية

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا منصة الغاز بحقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي (رويترز)
شمال افريقيا

مصدر مصري ينفي صفقة غاز جديدة مع إسرائيل

نفى مصدر مصري رسمي إبرام صفقة غاز جديدة مع إسرائيل، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأحاديث التي ترددت أخيراً بشأن اتفاق محتمل غير صحيحة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك (رويترز)
شمال افريقيا

بعد 15 عاماً على الإطاحة به... جدل مصري حول إرث مبارك الاقتصادي

سجال جديد يعد الثاني خلال نحو أسبوع، تشعله تعليقات علاء نجل الرئيس الراحل الأسبق حسني مبارك بشأن الوضع الاقتصادي لمصر إبان حكم والده الذي أُطيح به بعد غضب شعبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)