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الرياضة رياضة عالمية

المصري عبدالكريم يقود برشلونة للتعادل مع برمنغهام

حمزة عبدالكريم محتفلا بالهدف الثاني (موقع النادي)
حمزة عبدالكريم محتفلا بالهدف الثاني (موقع النادي)
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المصري عبدالكريم يقود برشلونة للتعادل مع برمنغهام

حمزة عبدالكريم محتفلا بالهدف الثاني (موقع النادي)
حمزة عبدالكريم محتفلا بالهدف الثاني (موقع النادي)

قاد المصري حمزة عبدالكريم، فريق برشلونة الإسباني لتحقيق تعادل ودي مع نظيره برمنغهام سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-2، الجمعة.

وسجل عبدالكريم هدفي برشلونة، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42، والثاني من متابعة لكرة ارتدت من الحارس في الدقيقة 60.

وكان برمنغهام قد تقدم عن طريق أجوست بريسك في الدقيقة 31، وأضاف الهدف الثاني بتوقيع جون سوليس في الدقيقة 68.

واعتمد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة على تشكيلة من العناصر البديلة والشابة في ظل عدم اكتمال قوام الفريق، نظراً لمشاركة أغلب عناصره مع منتخبات بلادهم في أدوار متقدمة من بطولة كأس العالم 2026.

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