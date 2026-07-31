واشنطن تعرض مكافئة لاستهداف شبكة مسيّرات «الحرس الثوري»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، رصد مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية الداعمة لشبكة إنتاج الطائرات المسيّرة التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وقال برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للوزارة إن العرض يستهدف شركة «كيميا بارت سيوان» (كيباس)، ومقرها إيران، والتي وصفها مسؤولون أميركيون بأنها ذراع إنتاج الطائرات المسيّرة في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري».

وذكرت الخارجية الأميركية أن الشركة أجرت اختبارات طيران لطائرات مسيّرة، وقدمت دعماً فنياً للمسيّرات التي نقلها «فيلق القدس» إلى العراق، كما اشترت مكونات خاصة بهذه الطائرات من شركات خارج إيران.

Can you spot the new bad boy we’ve added to our KIPAS reward offer below?Got any information on him or his buddies?If so, send us your tip. pic.twitter.com/KPQ25TbVIT — Rewards for Justice (@RFJ_USA) July 30, 2026

وحدد الإعلان أسماء ستة مسؤولين في الشركة كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عليهم عقوبات في أبريل (نيسان) 2024، بدعوى عملهم لصالح «فيلق القدس».

والمسؤولون هم حسن آرامبونجاد، وأبو الفضل رمضان زاده مشكاني، ومهدي غفاري نقنه، ورضا نهار داني، وعباس سرتاجي، وهادي جمشيدي زواركي.

وقالت وزارة الخارجية إن عائدات مبيعات إيران من الأسلحة والطائرات المسيّرة، بما في ذلك مبيعاتها إلى روسيا، تسهم في تمويل «الحرس الثوري» والجماعات المتحالفة معه في المنطقة.

وأضافت أن هذه الجماعات تشمل حركة «حماس» و«حزب الله» والفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق.