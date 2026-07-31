الكويت تتصدى لهجمات استهدفت منشآت حيوية وعسكرية

تصدَّت القوات المسلحة الكويتية، الجمعة، لهجمات بطائرات مسيّرة معادية استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأوضح العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، في بيان، أن القوات المسلحة رصدت طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتعاملت معها ودمرتها، مشيراً إلى أن سقوط حطام الطائرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وأكد العطوان استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الكويت وأمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، عادَّة إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشدَّد البيان على أن مواصلة هذه الاعتداءات تشكل تصعيداً خطيراً، وتعكس نهجاً عدائياً ممنهجاً لا يمكن تبريره أو قبوله، مُجدداً احتفاظ الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.