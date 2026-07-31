عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم الولايات المتحدة​

وزير الخزانة الأميركي: الأصول الإيرانية المصادَرة ستذهب إلى الشعب الإيراني

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض (أ.ب)
TT
TT

وزير الخزانة الأميركي: الأصول الإيرانية المصادَرة ستذهب إلى الشعب الإيراني

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض (أ.ب)

قال وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت، ‌للصحافيين، اليوم ​الجمعة، إن الولايات المتحدة تبحث ‌عن ‌أصول ​إيرانية «في ‌جميع أنحاء ‌العالم، وستذهب ‌تلك الأموال إلى الشعب الإيراني»، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويعقد الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب اجتماعاً للحكومة، اليوم الجمعة، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في الوقت الذي يحاول فيه إيجاد ​تسوية لحربه ضد إيران وخفض أسعار البنزين التي تشكل تهديداً لفرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إن هذا سيكون الاجتماع الثالث عشر للحكومة، خلال ولاية ترمب الثانية، وإنه سيكون «ممتعاً للغاية وتجربة مختلفة يعيشها أعضاء الحكومة معاً».

مواضيع
أخبار أميركا أخبار إيران حرب إيران إيران أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ترمب يحذّر من تكرار «أزمة سبتة» في أميركا إذا فاز الديمقراطيون

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في كامب ديفيد (أ.ف.ب) p-circle

ترمب يحذّر من تكرار «أزمة سبتة» في أميركا إذا فاز الديمقراطيون

عدَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في سبتة بشمال المغرب، في حال فاز خصومه الديمقراطيون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب يغادر الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» بعد وصوله مطار هاجرستاون في طريقه إلى كامب ديفيد (أ.ب)
الولايات المتحدة​

ترمب: الحرب مع إيران تسير بشكل جيد ونضربهم بقوة

يعقد الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب اجتماعاً للحكومة في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في الوقت الذي يحاول فيه إيجاد تسوية لحربه ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا عبارة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح وأيدٍ روبوتية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تكنولوجيا

تقرير: عسكريون صينيون يستخدمون نماذج ذكاء اصطناعي أميركية لتطوير أنظمة دفاع

أظهرت ‌مراجعة أجرتها «رويترز» لأكثر من 80 ورقة بحثية وبراءة اختراع صينية أن باحثين عسكريين صينيين استخدموا مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك يلقي كلمة في تجمع انتخابي لدعم دونالد ترمب في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك عام 2024 (أ.ف.ب) p-circle
الولايات المتحدة​

ماسك يعود إلى الساحة السياسية لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

يستعد الملياردير إيلون ماسك للعودة إلى المشهد السياسي الأميركي، عبر إطلاق حملة جديدة تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الناخبين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جنود أميركيون يقفون بجوار بطارية صواريخ «باتريوت» (أرشيف-أ.ب)
الولايات المتحدة​

أميركا لا تنفد من السلاح… لكنها تخسر سباق الوقت

لا تكشف العقود الدفاعية الأميركية الجديدة عن وفرة في السلاح بقدر ما تكشف عن قلق من أن المال وحده لم يعد كافياً لضمان الحصول عليه في الوقت المطلوب.

إيلي يوسف (واشنطن)