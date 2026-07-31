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ترمب يحذّر من تكرار «أزمة سبتة» في أميركا إذا فاز الديمقراطيون

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في كامب ديفيد (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في كامب ديفيد (أ.ف.ب)
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ترمب يحذّر من تكرار «أزمة سبتة» في أميركا إذا فاز الديمقراطيون

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في كامب ديفيد (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في كامب ديفيد (أ.ف.ب)

عدَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة بشمال المغرب، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.

ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة، خلال الأيام الماضية، «مروِّعة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «تذكّروا تلك الصورة. هذا ما سنكون عليه بعد ثلاث سنوات إذا وصل الطرف الخاطئ إلى الحكم»، متابعاً: «إذا وصل الديمقراطيون (إلى الحكم)، فلن تعيشوا حياة جيدة جداً».

وأعلنت السلطات الإسبانية أن عشرات الآلاف من المهاجرين تدفقوا، في الأيام الماضية، عبر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة، الواقع في شمال أفريقيا. وأكد مسؤولون أن 34 شخصاً لقوا حتفهم، أثناء محاولات العبور.

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