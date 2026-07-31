عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم الولايات المتحدة​

تحطم طائرة من طراز «إف 35» قرب قاعدة عسكرية في كاليفورنيا

سيارة إطفاء تساهم في إطفاء النيران المشتعلة بطائرة «إف 35» سقطت في قاعدة ميرامار الأميركية (أ.ف.ب)
سيارة إطفاء تساهم في إطفاء النيران المشتعلة بطائرة «إف 35» سقطت في قاعدة ميرامار الأميركية (أ.ف.ب)
TT
TT

تحطم طائرة من طراز «إف 35» قرب قاعدة عسكرية في كاليفورنيا

سيارة إطفاء تساهم في إطفاء النيران المشتعلة بطائرة «إف 35» سقطت في قاعدة ميرامار الأميركية (أ.ف.ب)
سيارة إطفاء تساهم في إطفاء النيران المشتعلة بطائرة «إف 35» سقطت في قاعدة ميرامار الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات الأميركية تحطم طائرة مقاتلة من طراز «إف 35»، الجمعة، قرب قاعدة عسكرية في سان دييغو، جنوب ولاية كاليفورنيا.

وصرّح متحدث باسم القاعدة، لوكالة الصحافة الفرنسية، قائلاً: «وقع حادث شمل طائرة من طراز (إف 35 برافو) تابعة لسلاح مشاة البحرية قرب قاعدة ميرامار».

وأضاف: «قفز الطيار بالمظلة، وجرى إنقاذه وهو في طريقه حالياً إلى منشأة طبية».

لم يفصح المتحدث عما إذا كان الطيار قد أصيب، أو ما إذا كان الحادث قد أسفر عن إصابات أخرى، لكنه أكد أن الجيش الأميركي سيصدر توضيحات في القريب العاجل.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عموداً من الدخان يتصاعد من الطائرة المشتعلة، بينما تحاول فرق الطوارئ إخماد النيران باستخدام خراطيم المياه.

تشتهر قاعدة ميرامار عالمياً بكونها مقر مدرسة تدريب نخبة طياري مشاة البحرية الأميركية، وكانت مصدر إلهام لفيلم «توب غان» من بطولة توم كروز.

مواضيع
الجيش الأميركي أخبار أميركا تحطم طائرة أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الحرس الثوري»: استهداف ناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز «بمؤازرة جوية» أميركية

شؤون إقليمية ناقلة في مضيق هرمز كما تظهر من ساحل مسندم في سلطنة عمان (رويترز)

«الحرس الثوري»: استهداف ناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز «بمؤازرة جوية» أميركية

أعلن «الحرس الثوري الإيراني» أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بـ«مؤازرة جوية» من الجيش الأميركي.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب يغادر الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» بعد وصوله مطار هاجرستاون في طريقه إلى كامب ديفيد (أ.ب) p-circle
شؤون إقليمية

ترمب: سنواصل ضرب إيران بقوة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستواصل حملتها العسكرية ضد إيران، مشدداً على أن الضربات الأميركية ألحقت دماراً واسعاً بقدراتها العسكرية.

«الشرق الأوسط» (لندن_واشنطن)
الولايات المتحدة​ طائرة حربية أميركية تستعد للهبوط على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» الأميركية في 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
الولايات المتحدة​

كم بلغت التكلفة المالية للحرب على إيران مقارنة بحروب أميركا السابقة وميزانيات «الناتو»؟

تُظهر المقارنات أن تكلفة حرب أميركا على إيران، التي بلغت 37.5 مليار دولار، تجاوزت وتيرة الإنفاق في العراق وأفغانستان، ووازت تقريباً إنفاق سنة لدعم أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ صورة أرشيفية لجنود أميركيين في العراق (أ.ف.ب)
الولايات المتحدة​

الجيش الأميركي يحدّد هوية جندي قُتل بتفجير في العراق

حدّد الجيش الأميركي هوية جندي قُتل في أثناء تفكيك طائرة مسيّرة في العراق، وهو الرقيب مايكل إيمانويل سوينتون (30 عاماً) وينحدر من ولاية نورث كارولاينا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية يتصاعد الدخان من انفجار في موقع مجهول خلال ما وصفته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» بضربات جوية على إيران في هذه الصورة الثابتة المأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 19 يوليو الحالي (القيادة المركزية الأميركية - رويترز) p-circle
شؤون إقليمية

أميركا تضرب أعمق داخل إيران... وتتهيأ لحرب أشمل

فتحت الولايات المتحدة جبهة قصف جديدة في شمال غربي إيران، مستهدفة تبريز للمرة الأولى، بالتزامن مع مواصلة ضرباتها على الموانئ والقواعد العسكرية على سواحل الخليج.

«الشرق الأوسط» (لندن-واشنطن-طهران)