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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: المقرن يتقدم بملفه الانتخابي «كاملاً»

قائمة المقرن في آخر تحديث لها (الشرق الأوسط)
قائمة المقرن في آخر تحديث لها (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: المقرن يتقدم بملفه الانتخابي «كاملاً»

قائمة المقرن في آخر تحديث لها (الشرق الأوسط)
قائمة المقرن في آخر تحديث لها (الشرق الأوسط)

يتجه المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، داود المقرن، إلى التقدم بملف ترشحه رسمياً، السبت، وذلك قبل إغلاق باب استقبال طلبات الترشح.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المقرن عقد الجمعة اجتماعاً مع عدد من أعضاء قائمته الانتخابية، جرى خلاله مناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بتقديم الملف، إلى جانب استعراض عدد من النقاط المتعلقة بشروط الترشح.

وبحسب المصادر، فقد شهد الاجتماع استفسار أحد الأعضاء حول مدى انطباق شرط الخبرة الإدارية، وإجادة اللغة الإنجليزية على المقرن، ليؤكد الأخير أنه يمتلك خبرة تمتد لـ4 سنوات في العمل داخل الأندية، إلى جانب عمله مستشاراً في القطاع الرياضي، معتبراً أن ذلك يحقق متطلبات الخبرة المنصوص عليها في اللائحة.

وأضافت المصادر أن المقرن أوضح خلال الاجتماع أنه يجيد اللغة الإنجليزية، ويحمل شهادة «توفل»، مؤكداً ثقته باستيفاء جميع شروط الترشح، وأن ملفه سيكون مكتملاً عند تقديمه السبت.

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