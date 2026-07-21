الجيش الأميركي يحدّد هوية جندي قُتل بتفجير في العراق

حدّد الجيش الأميركي هوية جندي قُتل في أثناء تفكيك طائرة مسيّرة في العراق، وهو الرقيب مايكل إيمانويل سوينتون (30 عاماً)، وينحدر من ولاية نورث كارولاينا.

وأعلن الجيش أنه يحقق في وفاة سوينتون، خلال عملية تفجير مُتحكم بها، يوم الأحد، في قاعدة جوية بمدينة أربيل في شمال العراق، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأفاد الجيش في بيان له بأن سوينتون سيحصل على وسام النجمة البرونزية، ووسام القلب الأرجواني، وشارة العمليات القتالية، وسيُرقى إلى رتبة رقيب أول.

ونشرت زوجة سوينتون، ميا غونزاليس-سوينتون، على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تلقت نبأ وفاته، يوم الأحد. وللزوجين ابنة صغيرة.

وكتبت في منشور على «فيسبوك»، يوم الاثنين: «لن أتعافى من هذه الصدمة، كان يجب أن تكون في المنزل. كنا قد وضعنا الكثير من الخطط لعودتك، أشعر بالغثيان».

انضم سوينتون إلى الجيش عام 2017، وتم تعيينه في فوج المدفعية المضادة للطائرات رقم 55، التابع للواء المدفعية المضادة للطائرات رقم 108 في قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولاينا.

وقُتل جنديان من الجيش الأميركي في الأردن، الجمعة، في أثناء دفاعهما ضد هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية. وهما أول جنديين أميركيين يُقتلان بنيران إيرانية مباشرة منذ الأيام الأولى للحرب.