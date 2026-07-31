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الرياضة رياضة سعودية

بونو يلحق بآخر ثلاثة أيام من معسكر الهلال

بونو لحظة وصوله للمعسكر (موقع النادي)
بونو لحظة وصوله للمعسكر (موقع النادي)
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بونو يلحق بآخر ثلاثة أيام من معسكر الهلال

بونو لحظة وصوله للمعسكر (موقع النادي)
بونو لحظة وصوله للمعسكر (موقع النادي)

وصل المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال إلى معسكر فريقه الحالي في النمسا، بعد قضاء الإجازة الإضافية الممنوحة له نظير مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وتبقى على انتهاء معسكر الزعيم الاستعدادي في النمسا 3 أيام فقط، قبل العودة بعد ذلك للعاصمة السعودية الرياض، واستكمال التحضيرات الختامية تأهباً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، الذي يستهله بمواجهة الفيصلي يوم 14 أغسطس (آب) في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتبقى لأزرق العاصمة مباراة ودية واحدة في معسكره بالنمسا، أمام الأهلي القطري، الاثنين، بعد أن لعب 3 مباريات تجريبية كسب منها اثنتان أمام شتورم غراتس النمساوي بنتيجة 2-1، ومن ثم ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الذي كسبه بنتيجة 2-0، وأخيراً خسارته من فريق مولودية الجزائر بنتيجة 0-2.

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نادي الهلال كرة القدم السعودية

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