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شؤون إقليمية

«الحرس الثوري»: استهداف ناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز «بمؤازرة جوية» أميركية

ناقلة في مضيق هرمز كما تظهر من ساحل مسندم في سلطنة عمان (رويترز)
ناقلة في مضيق هرمز كما تظهر من ساحل مسندم في سلطنة عمان (رويترز)
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«الحرس الثوري»: استهداف ناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز «بمؤازرة جوية» أميركية

ناقلة في مضيق هرمز كما تظهر من ساحل مسندم في سلطنة عمان (رويترز)
ناقلة في مضيق هرمز كما تظهر من ساحل مسندم في سلطنة عمان (رويترز)

أعلن «الحرس الثوري الإيراني»، الجمعة، أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بـ«مؤازرة جوية» من الجيش الأميركي.

وذكر «الحرس الثوري»، في بيان، أنه تم استهداف «ناقلتي النفط المخالفتين وإيقافهما، في حين غيّرت أربع ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة» وعادت أدراجها، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تضرب إيران «بقوة» وإنها «تواصل تحقيق النصر»، مؤكداً في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» أن الحرب مع طهران «تمضي بشكل جيد»، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والتصعيد المتبادل بين الجانبين، وسط غموض بشأن مسار المواجهة وإمكانات احتوائها.

وتتسارع التطورات على جبهات المواجهة الأميركية ـ الإيرانية، مع اتساع نطاق الضربات واستهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في المنطقة.

وفي واشنطن، تدرس إدارة ترمب خيارات لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة، وسط انقسام داخل الإدارة بشأن حجم التصعيد ومخاطره، ومن المقرر أن يناقش ترمب الحرب على إيران مع فريقه الحكومي خلال اجتماعهم اليوم في كامب ديفيد.

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