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شؤون إقليمية

إيران تتسلّم جثامين عناصر «الحرس الثوري» القتلى في العراق

مشيّعون يحملون جثمان أحد المستشارين الإيرانيين الذين قُتلوا في العراق (أ.ب)
مشيّعون يحملون جثمان أحد المستشارين الإيرانيين الذين قُتلوا في العراق (أ.ب)
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إيران تتسلّم جثامين عناصر «الحرس الثوري» القتلى في العراق

مشيّعون يحملون جثمان أحد المستشارين الإيرانيين الذين قُتلوا في العراق (أ.ب)
مشيّعون يحملون جثمان أحد المستشارين الإيرانيين الذين قُتلوا في العراق (أ.ب)

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، الجمعة، إعادة جثامين أعضاء «الحرس الثوري»، الذين قُتلوا في الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة والسعودية، الأربعاء، على مقار للحشد الشعبي في العراق.

وقالت الوكالة إنّ «جثامين الأعضاء الخمسة في (الحرس الثوري الإيراني) الذين قُتلوا في الهجمات الأميركية السعودية الأخيرة على العراق، أُعيدت إلى البلاد عبر معبر مهران الحدودي» في محافظة إيلام الغربية.

وأعلنت القوات الأميركية والسعودية، الأربعاء، أنّها شنّت غارات على أهداف تابعة لميليشيات موجودة على الأراضي العراقية، رداً على هجمات طالت المملكة.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 20 من عناصر الميليشيات، بما في ذلك خمسة إيرانيين.

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