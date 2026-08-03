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الرياضة رياضة عالمية

نيوكاسل يضم التشيكي هورنتشيك حارس براغا

لوكاش هورنتشيك (إ.ب.أ)
لوكاش هورنتشيك (إ.ب.أ)
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نيوكاسل يضم التشيكي هورنتشيك حارس براغا

لوكاش هورنتشيك (إ.ب.أ)
لوكاش هورنتشيك (إ.ب.أ)

قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه تعاقد مع حارس المرمى التشيكي لوكاش هورنتشيك قادماً من براغا البرتغالي بموجب عقد مدته خمس سنوات.

وانتقل هورنتشيك (24 عاماً)، الذي خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب بلاده في مايو (أيار) الماضي، إلى نيوكاسل في صفقة قيل إنها تبلغ 30.6 مليون يورو (35.26 مليون دولار).

وقال هورنتشيك في بيان: «كانت الأيام القليلة الماضية رحلة عاطفية متقلبة منذ أن سمعت لأول مرة عن هذه الخطوة، وأنا الآن سعيد جداً لوجودي هنا».

وأضاف: «إنها فرصة رائعة في دوري جديد، وأنا متحمس جداً لها. منذ اللحظة الأولى لوصولي إلى هنا، تلقيت ترحيباً رائعاً وشعرت حقاً بالترحيب من النادي. كان الجميع رائعين في مساعدتي على الاستقرار هنا».

وتابع: «أعلم أن نيوكاسل مدينة كروية عظيمة، حيث يصنع 52 ألف مشجع في ملعب سانت جيمس بارك أجواء لا تصدق ويشجعون الفريق في كل مباراة. لا أطيق الانتظار للعب أمامهم».

وجاء انتقال هورنتشيك بعد موسم قوي مع براغا، ساعد فيه الفريق على الوصول إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي، وحافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات، وهو الرقم الأعلى بين جميع حراس المرمى في البطولة.

وانضم إلى براغا على سبيل الإعارة قادماً من باردوبيتسه التشيكي في عام 2019، قبل الانتقال بشكل دائم إلى النادي البرتغالي وإثبات نفسه باعتباره حارس مرمى أساسياً في عام 2025.

واستدعي هورنتشيك للانضمام إلى تشكيلة التشيك التي شاركت في كأس العالم في أميركا الشمالية، لكنه لم يخض أي مباراة مع خروج الفريق من دور المجموعات.

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