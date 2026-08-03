العراق يعرض خصومات كبيرة على تحميل النفط من داخل مضيق هرمز

عرضت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خصومات كبيرة على خام البصرة المقرر تحميله في أغسطس (آب) بهدف جذب المشترين للحصول على شحنات من داخل مضيق هرمز، حسبما نقلت «رويترز» عن وثيقة للشركة.

وأوضحت الوثيقة أن «سومو» دعت المشترين إلى تحديد الكميات التعاقدية من خام البصرة المتوسط أو خام البصرة الثقيل على أساس التسليم على ظهر الناقلة من ميناء البصرة النفطي أو من عوامات الإرساء التابعة للعراق والمرافق ذات الصلة.

وعرضت «سومو» خصومات تتراوح بين 25 و27 دولاراً للبرميل لخام البصرة المتوسط مقابل أسعار المؤشرات المرجعية للوجهات وبناء على مكان التحميل.

وعرضت كذلك خصومات تتراوح بين 27.80 و29.80 دولار للبرميل لخام البصرة الثقيل.

وأظهرت بيانات شحن يوم الاثنين تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز مطلع الأسبوع، في أعقاب تقارير عن هجمات استهدفت ناقلات.

وخرجت الناقلة العملاقة «نوبل»، التي جرى تحميلها بخام البصرة العراقي في 25 يوليو (تموز)، من المضيق يوم الجمعة وتبحر باتجاه الصين.

وفي سياق منفصل، أظهرت يوم الجمعة بيانات تعاقدات أن شركة «بتروتشاينا» استأجرت بشكل مبدئي الناقلة العملاقة «جامايكا بروسبيريتي» لنقل شحنة من منطقة الخليج إلى الصين، على أن تتم عملية التحميل في موعد قريب من 3 أغسطس من ميناء البصرة العراقي.