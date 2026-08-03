عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الاقتصاد

العراق يعرض خصومات كبيرة على تحميل النفط من داخل مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT
TT

العراق يعرض خصومات كبيرة على تحميل النفط من داخل مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 15 يونيو 2026 (رويترز)

عرضت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خصومات كبيرة على خام البصرة المقرر تحميله في أغسطس (آب) بهدف جذب المشترين للحصول على شحنات من داخل مضيق هرمز، حسبما نقلت «رويترز» عن وثيقة للشركة.

وأوضحت الوثيقة أن «سومو» دعت المشترين إلى تحديد الكميات التعاقدية من خام البصرة المتوسط أو خام البصرة الثقيل على أساس التسليم على ظهر الناقلة من ميناء البصرة النفطي أو من عوامات الإرساء التابعة للعراق والمرافق ذات الصلة.

وعرضت «سومو» خصومات تتراوح بين 25 و27 دولاراً للبرميل لخام البصرة المتوسط مقابل أسعار المؤشرات المرجعية للوجهات وبناء على مكان التحميل.

وعرضت كذلك خصومات تتراوح بين 27.80 و29.80 دولار للبرميل لخام البصرة الثقيل.

وأظهرت بيانات شحن يوم الاثنين تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز مطلع الأسبوع، في أعقاب تقارير عن هجمات استهدفت ناقلات.

وخرجت الناقلة العملاقة «نوبل»، التي جرى تحميلها بخام البصرة العراقي في 25 يوليو (تموز)، من المضيق يوم الجمعة وتبحر باتجاه الصين.

وفي سياق منفصل، أظهرت يوم الجمعة بيانات تعاقدات أن شركة «بتروتشاينا» استأجرت بشكل مبدئي الناقلة العملاقة «جامايكا بروسبيريتي» لنقل شحنة من منطقة الخليج إلى الصين، على أن تتم عملية التحميل في موعد قريب من 3 أغسطس من ميناء البصرة العراقي.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز أخبار العراق العراق

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

النحاس يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

الاقتصاد نحاس منصهر في مصنع تابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشاغريس بتشيلي (رويترز)

النحاس يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع يوم الاثنين، بدعم من انخفاض أسعار النفط الذي خفف المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يركّبون سيارة «قاشقاي» على خط الإنتاج في مصنع نيسان بمدينة سندرلاند البريطانية (رويترز)
الاقتصاد

التصنيع البريطاني يتباطأ في يوليو ويسجل أضعف نمو في 4 أشهر

واصلت أنشطة التصنيع البريطانية نموها للشهر التاسع على التوالي في يوليو، لكنها سجلت أبطأ وتيرة توسع لها خلال أربعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
الاقتصاد

النفط يتراجع بأكثر من 5 % بعد إلغاء ترمب الهجوم على إيران

تراجعت أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات للبرميل، خلال جلسة يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب شن هجوم جديد على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
الاقتصاد

تباين الأسهم الآسيوية مع تراجع التوتر بين واشنطن وطهران

تباين أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، في وقت ارتفع فيه الين الياباني مقابل الدولار، بعد تأكيد الولايات المتحدة واليابان تدخلهما لدعم العملة اليابانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تُعرض سبائك وعملات «السوفيرين» الذهبية البريطانية في مقر شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن بلندن (رويترز)
الاقتصاد

الذهب يصعد مع تراجع مخاوف التصعيد الأميركي ضد إيران

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مستفيدة من تراجع أسعار النفط، بعدما أحجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن شن هجمات جديدة على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)