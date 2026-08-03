«يويفا» يكشف عن مسار قرعة الدور التمهيدي لـ«دوري أبطال أوروبا»

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الاثنين، قرعة الدور التمهيدي بمسابقة «دوري أبطال أوروبا لكرة القدم» للموسم الجديد 2026-2027.

وأسفر مسار «الدوري» عن مواجهة الفائز من «فنربخشة» التركي ضد «شتورم غراتس» مع الفائز من «سبارتا براغ» التشيكي و«ليون» الفرنسي.

وسيلتقي الفائز من «أولمبياكوس» اليوناني ضد «نيميجن» الهولندي مع الفائز من «يونيون سان جيلواز» البلجيكي ضد «بودو جليمت» النرويجي.

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولاً، أحد يوميْ 18 أو 19 أغسطس (آب) الحالي، بينما ستقام مباريات الإياب على ملاعب الأندية الثانية، أحد يوميْ 25 أو 26 أغسطس.

وأسفر مسار الأبطال في القرعة أيضاً عن مواجهة الفائز من «ليفيسكي صوفيا» البلغاري ضد «كيرات ألماتي» الكازاخي مع «أيك أثينا» اليوناني، بينما سيلعب «سيلتيك» الأسكوتلندي ضد «لاسك» النمساوي.

وسيلعب الفائز من مواجهة «دينامو زغرب» الكرواتي ضد «كاونو زالجيريس» الليتواني مع «فايكنج» النرويجي.

وسيلتقي الفائز من «ميالبي» السويدي ضد «سلوفان براتيسلافا» السلوفاكي مع الفائز من مواجهة «أرارات» الأرميني ضد «تسيليه» السلوفيني.

ويلعب الفائز من «هبوعيل بئر السبع» الإسرائيلي ضد «ريد ستار بلغراد» الصربي مع الفائز من مواجهة «آرهوس» الدنماركي ضد «صباح» الأذربيجاني.

وستقام جولتا الذهاب والإياب في المواعيد نفسها أحد أيام 18 أو 19 أو 25 أو 26 أغسطس.