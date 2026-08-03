السوق السعودية تواصل مكاسبها وترتفع 1 % بدعم القياديات ونتائج الشركات

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق عند 10824 نقطة، بمكاسب بلغت 118 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال. وقاد سهم «أرامكو السعودية» مكاسب السوق، مرتفعاً بنسبة 2 في المائة إلى 27.12 ريال.

وشهدت أسهم عدد من الشركات ارتفاعات عقب إعلان نتائجها المالية، إذ صعدت أسهم «هرفي للأغذية» و«ثوب الأصيل» و«الماجدية» و«مسار» و«الإعادة السعودية» و«الدرع العربي» و«ليفا» و«الخزف السعودي» و«أسمنت اليمامة» بنسب تراوحت بين 2 و6 في المائة.

وقفز سهم «بترو رابغ» بالنسبة القصوى 10 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 18 مليون سهم وبقيمة قاربت 300 مليون ريال.

كما ارتفع سهما «جبل عمر» و«صادرات» بنسبة 9 في المائة، بينما صعد سهم «إكسترا» بنسبة 3 في المائة إلى 68 ريالاً، عقب إعلان الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريالين للسهم عن النصف الأول من 2026.