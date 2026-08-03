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الرياضة رياضة عالمية

رئيس طرابزون ينفي الاتفاق مع محمد صلاح

محمد صلاح قائد منتخب مصر (أ.ف.ب)
محمد صلاح قائد منتخب مصر (أ.ف.ب)
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رئيس طرابزون ينفي الاتفاق مع محمد صلاح

محمد صلاح قائد منتخب مصر (أ.ف.ب)
محمد صلاح قائد منتخب مصر (أ.ف.ب)

نفى أرطغرل دوغان، رئيس طرابزون سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، التقارير التي تحدثت عن انضمام محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي السابق إلى فريقه.

ويمثل مستقبل صلاح، الذي أصبح لاعباً حراً مؤخراً بعد اتفاقه مع ليفربول على إنهاء عقده قبل عام من موعد انتهائه، لغزاً حتى الآن مع عدم اتفاقه مع أي ناد جديد بعد رحيله عن ملعب أنفيلد.

وقال دوغان في تصريحات لوسائل الإعلام التركية الأحد: «كما قلت سابقاً، لا يوجد حالياً اتفاق مع صلاح. ولم أقل أبداً إن المفاوضات لا تزال جارية. وحتى هذه اللحظة، لا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل».

وتأتي تصريحات دوغان بعد أيام قليلة من تأكيد أوندر أوزن مدير كرة القدم في بشيكتاش أن النادي التركي أوقف مؤقتاً مساعيه للتعاقد مع قائد مصر بعدما تعثرت المفاوضات بسبب مطالب مالية.

وقال أوزن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إن بشيكتاش عقد عدة جولات من المفاوضات مع مهاجم ليفربول السابق، لكن المحادثات أصبحت أكثر تعقيداً عندما انتقلت إلى الجوانب المالية.

وأكد أوزن أن بشيكتاش لن يحسن عرضه الحالي، مشيراً إلى أن ممثلي صلاح أجروا أيضاً محادثات مع أندية أخرى. وقال درويش كوز، عضو مجلس إدارة طرابزون سبور وأمين صندوق النادي، لـ«رويترز»: «أرطغرل دوغان، رئيس طرابزون سبور، هو صاحب الصلاحية الوحيدة في جميع مسائل التعاقدات بالنادي. وتصريحاته بشأن هذه القضية واضحة. وإذا رجعتم إلى تصريحات الرئيس، فستجدون فيها الإجابة التي تبحثون عنها».

ولا يزال المهاجم المصري يدرس خياراته المستقبلية بعدما قاد منتخب بلاده إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية، وفضل تأجيل حسم وجهته المقبلة إلى ما بعد البطولة.

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