فريق الشراسة السعودي يشارك في بطولة «ألعاب المستقبل» بآستانة

يشارك فريق الشراسة ممثل المملكة العربية السعودية في بطولة «ألعاب المستقبل» 2026، التي تستضيفها العاصمة الكازاخية آستانة، ضمن منافسات كرة القدم الفيجيتال، التي تمزج بين مباراة إلكترونية عبر لعبة «يو إف إل» وأخرى فعلية بنظام كرة القدم الخماسية، ويُحسم الفائز وفق مجموع نتائج المباراتين.

وتُعدّ البطولة من أبرز الأحداث العالمية في الرياضات الفيجيتالية، بمشاركة أكثر من 800 رياضي من أكثر من 50 دولة، وتهدف إلى دمج الرياضات الإلكترونية بالأداء البدني، وتقديم نموذج جديد للمنافسات الرياضية يجمع بين العالمين الرقمي والواقعي، بما يعزز الابتكار الرياضي ويواكب تطور هذا القطاع عالمياً.

فريق الشراسة يضم عدداً من نجوم الكرة السعودية (الاتحاد السعودي)

ويخوض فريق الشراسة البطولة بتشكيلة تضم عدداً من نجوم الكرة السعودية، يتقدمهم عبد الله الزوري وعبد العزيز الدوسري ومصطفى بصاص، إلى جانب لاعبي كرة القدم الخماسية محمد سمكري وحسان باتايه، في مشاركة تستهدف تمثيل المملكة والمنافسة على اللقب.

يُذكر أن النسخة الماضية من البطولة، التي استضافتها أبوظبي عام 2025، حققت أرقاماً لافتة، مسجلة 461 مليون مشاهدة حول العالم، و652.8 مليون وصول إعلامي عبر أكثر من 2500 مادة صحافية، إضافة إلى 564 مليون وصول عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما استقطبت أكثر من 41 ألف متفرج، 83 في المائة منهم دون سن الثلاثين، ما يعكس النمو المتسارع للبطولة وحضورها العالمي المتزايد.