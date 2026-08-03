تركيا تجهز سيدات الهلال للموسم المقبل

وصل فريق الهلال، المنافس في الدوري الممتاز للسيدات، إلى تركيا لإقامة معسكره الخارجي الذي سيقام من 2 إلى 18 أغسطس (آب) الحالي استعداداً للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق، خلال البرنامج الإعدادي، 3 مباريات ودية، لم يتم الإعلان عنها بعد.

تدعيمات عديدة لسيدات الهلال قبل الموسم الجديد (نادي الهلال)

وأعلن الفريق عن صفقاته الصيفية؛ أبرزها عودة الحارسة ألين التي سبق وأن مثلت الفريق الأزرق، بجانب البرازيلية كاثلين سوزا قادمة من صفوف فريق النصر، واللاعبة تهاني الزهراني نجمة فريق الأهلي.

وحقق فريق الهلال المرتبة الخامسة في ترتيب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي؛ إذ حصد 23 نقطة من 14 مباراة.