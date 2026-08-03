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الدوري الأوروبي: مواجهات قوية في الدور التمهيدي

قرعة الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي (يويفا)
قرعة الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي (يويفا)
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الدوري الأوروبي: مواجهات قوية في الدور التمهيدي

قرعة الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي (يويفا)
قرعة الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي (يويفا)

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت الاثنين، عن مواجهات قوية لحسم المتأهلين إلى مرحلة الدوري.

وينتظر رينغرز الاسكوتلندي، حال تخطيه جاجيلونيا بياليستوك البولندي في الدور التمهيدي الثالث، مواجهة الفائز من لقاء لارن من آيرلندا الشمالية وإيبيريا 1999 الجورجي في الدور الفاصل، فيما يلتقي المتأهل من مواجهة بنفيكا البرتغالي وهارتس الاسكوتلندي مع الفائز من مباراة آرهوس الدنماركي وصباح الأذربيجاني.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة طرابزون سبور التركي مع الفائز من لقاء فيرينتسفاروش المجري وجورنيك زابجه البولندي، فيما يلتقي الفائز من مواجهة كوبس كووبيو الفنلندي وجامعة كرايوفا الروماني مع الفائز من لقاء أرارات أرمينيا وسيلجي السلوفيني.

ويلعب سانت ترويدن البلجيكي أمام الفائز من مواجهة لينكولن ريد إمبس من جبل طارق وأومونيا القبرصي، بينما يلتقي الفائز من مواجهة هابويل بئر السبع الإسرائيلي وريد ستار بلغراد الصربي مع فيكتوريا بلزن التشيكي.

كما يواجه الفائز من مباراة شامروك روفرز الآيرلندي وإجناتيا الألباني فريق ليلستروم النرويجي، ويلتقي الفائز من مواجهة ميالبي السويدي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع الفائز من لقاء بافوس القبرصي وسالزبورغ النمساوي.

ويلعب الفائز من مواجهة ليفسكي صوفيا البلغاري وكايرات ألماتي الكازاخي أمام الفائز من لقاء باوك اليوناني وآندرلخت البلجيكي، بينما يلتقي الفائز من مباراة ليخ بوزنان البولندي وكي كلاكسفيك من جزر فارو مع الفائز من مواجهة تون السويسري وفيكينغور ريكيافيك الآيسلندي.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الفائز من لقاء هراديتس كرالوفي التشيكي وبشكتاش التركي مع الفائز من مباراة دينامو زغرب الكرواتي وكاونو زالغيريس الليتواني، فيما يلعب أوفي كريت اليوناني أمام الفائز من مواجهة مكابي تل أبيب الإسرائيلي وسيسكا صوفيا البلغاري.

وتقام مباراتا الذهاب والإياب في الدور الفاصل يومي 20 و27 أغسطس (آب)، على أن يتأهل الفائزون إلى مرحلة الدوري في البطولة.

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