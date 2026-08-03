عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تجذب أكثر من 7 آلاف شركة للاستثمار في الترفيه

المنظومة تستقطب المزيد من رؤوس الأموال بزيادة قدرها 20 %

منطقة البوليفارد في الرياض (واس)
منطقة البوليفارد في الرياض (واس)
TT
TT

السعودية تجذب أكثر من 7 آلاف شركة للاستثمار في الترفيه

منطقة البوليفارد في الرياض (واس)
منطقة البوليفارد في الرياض (واس)

تمكنت السعودية من استقطاب أكثر من 7200 شركة للاستثمار في قطاع الترفيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بنحو 6700 شركة مع نهاية 2025؛ أي بزيادة نحو 20 في المائة، في مؤشر يؤكد مواصلة الهيئة العامة للترفيه تحقيق مستهدفاتها في تمكين وتنظيم القطاع وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم نمو المنظومة في البلاد.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن أبرز مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2026، مسجلةً نمواً في قطاع الترفيه على مستوى التنظيم وجودة الخدمات وتجربة الزوار.

وأوضحت الهيئة أن عدد الشركات العاملة في القطاع تجاوز 7200 شركة، فيما أصدرت أكثر من 2500 ترخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة.

زيارات رقابية

كما نفذت ما يزيد على 8500 زيارة رقابية لضمان الجودة والتصنيف، وأصدرت 1127 شهادة تصنيف خلال دورة التصنيف للنصف الأول من العام، إلى جانب مواءمة الأعمال مع 29 جهة حكومية.

وفي جانب تجربة الزوار، أشارت الهيئة إلى أن الفعاليات الترفيهية استقطبت أكثر من 45 مليون زائر، بينما بلغ مؤشر الرضا العام 96 في المائة للأنشطة التي شملتها عمليات القياس.

وأعدت الهيئة ما يزيد على 900 تقرير لقياس رضا وتجربة الزوار، واستفاد أكثر من 400 مستثمر من أدوات قياس تجربة الزائر، إضافة إلى معالجة 586 شكوى خلال الربع الثاني من عام 2026.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار جهود الهيئة في تطوير قطاع الترفيه، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع مستوى رضا الزوار، بما يسهم في دعم نمو القطاع وتحقيق مستهدفاته.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق مؤخراً، على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، ورفع مستوى جودته.

تطوير المنظومة

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إن النظام يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي توليه الحكومة للقطاع، بوصفه رافداً مهماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأضاف آل الشيخ: «يجسد هذا النظام نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع، حيث يهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، بما يسهم في دعم القطاع الترفيهي وتعزيز حوكمته. كما يؤكد هذا النظام الرؤية الطموحة نحو استدامة التنمية للمساهمة الفاعلة في رفع جودة الحياة».

مواضيع
الاقتصاد السعودي الترفيه السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السوق السعودية تواصل مكاسبها وترتفع 1 % بدعم القياديات ونتائج الشركات

الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تواصل مكاسبها وترتفع 1 % بدعم القياديات ونتائج الشركات

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق عند 10824 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع شركة «سير الوطنية للسيارات» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

توقيع اتفاقيتين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السعودية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقيع اتفاقيتين لتوطين الصناعة ونقل المعرفة للسيارات الكهربائية مع شركة «سير الوطنية للسيارات».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الإعادة السعودية» في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
الاقتصاد

أرباح «الشركة السعودية لإعادة التأمين» ترتفع 83.6 % في النصف الأول

ارتفع صافي ربح «الشركة السعودية لإعادة التأمين» بنسبة 83.6 في المائة إلى 161 مليون ريال (نحو 43 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع «إكسترا» في السعودية (الشركة)
الاقتصاد

تراجع أرباح «إكسترا» 3.7 % إلى 27 مليون دولار في الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية لشركة «إكسترا» تراجع صافي أرباحها بنسبة 3.7 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، لتسجل 102.57 مليون ريال (27.35 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شحنات بضائع تنقلها شركة «سال» السعودية (سال)
الاقتصاد

«سال» السعودية تستحوذ على رأس مال «أفيابارتنر لييج» البلجيكية

أعلنت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجستية، إتمام استحواذها على كامل رأس مال شركة «أفيابارتنر لييج» البلجيكية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)