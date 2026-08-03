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الرياضة رياضة عالمية

كومباني: فترة الإعداد بقوام غير مكتمل لغز مختلف يحتاج إلى حل

فنسنت كومباني (أ.ف.ب)
فنسنت كومباني (أ.ف.ب)
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كومباني: فترة الإعداد بقوام غير مكتمل لغز مختلف يحتاج إلى حل

فنسنت كومباني (أ.ف.ب)
فنسنت كومباني (أ.ف.ب)

اعترف فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني، بأن الاستعداد للموسم الجديد بقوام غير مكتمل «لغز» يجب حله، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بالقدرة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وقال كومباني، في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين): «اللاعبون ينضمون إلى الفريق في أوقات مختلفة، بعضهم يعود من إعادة التأهيل، ونريد دمجهم تدريجياً، إنه لغز مختلف يجب البحث عن حل له، لكن أثق بأننا سنكتسب حساسية المباريات، ونرتقي باللياقة البدنية للمستويات المطلوبة».

وأضاف المدرب البلجيكي: «إنه لغز، لكنه ليس أمراً مستحيلاً، لدينا ثقة كبيرة، والأهم حالياً دمج اللاعبين العائدين من الإصابة بشكل جيد».

ويوجد الفريق البافاري حالياً في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية، ويستعد لمباراة ودية أمام جيجو إس كيه، الثلاثاء، ضمن جولته الصيفية.

وواصل كومباني: «قلت للاعبين إن وجودنا هنا سيتضمّن حضور فعاليات ترويجية وإعلامية، ولكننا سنخوض أيضاً مباريات ودية في بلد آخر، وعلينا العمل بجدية والتزام في فترة الإعداد، وكأننا نتدرب في ميونيخ أو أي مكان آخر».

من جانبه، قال الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونيخ: «هذه الرحلة تبقى مميزة للغاية بالنسبة لي».

وأضاف: «سعيد لوجودي هنا مع الفريق، إنها لحظات مميزة لي في كوريا الجنوبية، ونتطلع إلى المباراة الودية أمام جيجو إس كي (الثلاثاء)».

وسيلعب بايرن ميونيخ في جولته الآسيوية مباراة ودية أخرى أمام أستون فيلا الإنجليزي في هونغ كونغ.

مواضيع
رياضة كرة القدم بايرن ميونخ الدوري الألماني ألمانيا

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