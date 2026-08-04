«غولدمان ساكس» يتوقع نطاقاً للنفط بين 80 و90 دولاراً جرَّاء ضبابية حرب إيران

قال «غولدمان ساكس» الثلاثاء، إنه يتوقع أن يظل سعر خام برنت في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، لحين تأكيد التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، أو حدوث تصعيد كبير في الهجمات.

ويفترض البنك أيضاً أن القيمة العادلة لسعر برنت الفوري في حدود 80 دولاراً، مما يشير إلى أن السوق لا تضع سوى علاوة مخاطر طفيفة رغم استمرار الضبابية بشأن إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

واقترب سعر خام برنت من 85 دولاراً للبرميل خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل حالة عدم اليقين التي تخيِّم على الأسواق نتيجة الإشارات المتضاربة من واشنطن وطهران، بشأن وضع المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أشهر.

ورغم تراجع سعر برنت إلى ما بين 80 و85 دولاراً بعد إرجاء الولايات المتحدة ضرباتها المزمعة على إيران، وورود تقارير تشير إلى إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بإدارة الملاحة عبر مضيق هرمز، قال «غولدمان ساكس» إن أسواق النفط الفعلية لا تزال تشهد نقصاً.

وقدر «غولدمان ساكس» انخفاض مخزونات النفط العالمية التي يمكن متابعتها بمقدار 6.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة تراجع التدفقات من الخليج والبحر الأحمر، وانخفاض الصادرات الروسية، وارتفاع الواردات الآسيوية.

وقال «غولدمان ساكس» أيضاً، إن سعة ناقلات النفط المحملة في البحر الأحمر تراجعت 22 في المائة منذ تصاعد التوتر في البحر الأحمر.

وسلَّط «غولدمان ساكس» الضوء على تراجع حديث في إمدادات الخام الروسية. وانخفضت صادرات روسيا من النفط الخام والمكثفات 1.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوعين الماضيين، وأدت الاضطرابات المتكررة في عمليات التحميل بميناء اتحاد خط أنابيب بحر قزوين على البحر الأسود إلى بقاء الشحنات دون مستوياتها المعتادة بفارق كبير.