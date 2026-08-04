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الرياضة رياضة سعودية

الفتح يضم الهولندي كيلدر… ووالدته تحكي قصة ولادته بالظهران

روبن كيلدر (نادي الفتح)
روبن كيلدر (نادي الفتح)
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الفتح يضم الهولندي كيلدر… ووالدته تحكي قصة ولادته بالظهران

روبن كيلدر (نادي الفتح)
روبن كيلدر (نادي الفتح)

واصلت إدارة نادي الفتح سلسلة إعلاناتها عن الصفقات الجديدة التي وقعتها لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث تم الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الهولندي روبن كيلدر الذي تم الاتفاق معه والتوقيع منذ يونيو (حزيران) الماضي، أثناء زيارته مع أسرته للمملكة والوجود في محافظة الأحساء.

وتم تقديم اللاعب الشاب بطريقة مختلفة وغير مألوفة، حيث كانت والدته هي من تحدثت عن قصة ولادة ابنها في المملكة العربية السعودية، تحديداً في مدينة الظهران قبل 20 عاماً، حينما كانت تعمل معلمة بالمدرسة الأميركية في شركة «أرامكو السعودية»، متحدثة عن الأيام الجميلة التي قضتها في المملكة وفي مجال عملها وشاهدة على النقلة الكبيرة في البلاد بكل المجالات.

وعبرت والدة اللاعب الهولندي عن ثقتها بأن يجد ابنها البيئة المناسبة له في الاحتراف بالسعودية عن طريق نادي الفتح، مبينة أنهم يشعرون كأنهم في وطنهم.

وتمرس اللاعب على كرة القدم في بلاده، إلا أن حنين العودة إلى المملكة جعل والدته تفضل أن يخوض ابنها تجربة جديدة في الملاعب السعودية، وكان نادي الفتح مستعداً لذلك، حيث ستتم الاستفادة منه بصفته لاعب مواليد، وقد يوجد في عدد من مباريات الفريق الأول بالدوري السعودي للمحترفين.

بقيت الإشارة إلى أن «الشرق الأوسط» أكدت في وقت سابق، التوقيع مع اللاعب الهولندي الشاب.

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