عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«الدعم المادي» يغيّب سيدات النهضة عن الدوري السعودي

الدعم المادي يغيِّب سيدات النهضة عن الدوري الممتاز (نادي النهضة)
الدعم المادي يغيِّب سيدات النهضة عن الدوري الممتاز (نادي النهضة)
TT
TT

«الدعم المادي» يغيّب سيدات النهضة عن الدوري السعودي

الدعم المادي يغيِّب سيدات النهضة عن الدوري الممتاز (نادي النهضة)
الدعم المادي يغيِّب سيدات النهضة عن الدوري الممتاز (نادي النهضة)

كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، عن انسحاب فريق النهضة الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز للسيدات، وذلك بعد تحقيقه وصافة دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنَّ سبب انسحاب الفريق هو توجّه الإدارة إلى إلغاء فريق كرة القدم للسيدات، بعد أن أصبح العامل المادي عائقاً كبيراً، حيث إنَّ ميزانية الفريق قليلة ولا تستوفي مشترطات اتحاد كرة القدم.

يذكر أن سيدات النهضة حقَّقن إنجازاً تاريخياً بصعود الفريق إلى الدوري الممتاز للسيدات، وذلك لأول مرة في تاريخ الفريق في أبريل (نيسان) الماضي.

وضم الفريق الذي حقَّق هذا الإنجاز التاريخي كوكبة من اللاعبات، هن: فايزة المزيعل، وزهراء الصقور، وحصة الثاني، ومريم الشامي، وأروى دومان، والصدوف عسيري، وأميرة هزازي، وديم الحارثي، ومروة المزاحمي، وهنرييت إيدوا، وليو أكابا، وموسى إتو، ونجلاء بن جحلان، وشهد الخالدي، وندى التميمي، وماريا النجار، وإليزابيث أدو، وحصة العيسى، ورند الشايع، وشهد البوعينين، ودلال الصيالي، ودينا الدوسري، ونجوى العنزي.

مواضيع
الدوري السعودي كرة القدم كرة القدم للسيدات رياضة سعودية السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مفاوضات متقدمة بين ليفركوزن والاتحاد لضم موسى ديابي

رياضة سعودية موسى ديابي (الدوري السعودي)

مفاوضات متقدمة بين ليفركوزن والاتحاد لضم موسى ديابي

كشفت قناة «سكاي سبورت» الألمانية عن مفاوضات بين نادي باير ليفركوزن الألماني ونادي الاتحاد لشراء موسى ديابي وعودته للنادي الذي عاش فيه أجمل أيام مسيرته الكروية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية روبن كيلدر (نادي الفتح)
رياضة سعودية

الفتح يضم الهولندي كيلدر… ووالدته تحكي قصة ولادته بالظهران

واصلت إدارة نادي الفتح سلسلة إعلاناتها عن الصفقات الجديدة التي وقعتها لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حيث تم الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الهولندي روبن كيلدر.

علي القطان (الدمام)
رياضة سعودية عبد الإله الجعفري (نادي الدرعية)
رياضة سعودية

الدرعية يعلن نجاح العملية الجراحية في كتف الجعفري

أعلن نادي الدرعية نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعب الفريق عبد الإله الجعفري في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً.

عبد الله الثميري (الرياض)
رياضة سعودية لاعبو الهلال يحتفلون بمحرزي (نادي الهلال)
رياضة سعودية

«الكبار» يشترون... والبيع يغيب عن سوق انتقالات الدوري السعودي

تفرض الأرقام نفسها على مشهد سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين، كاشفة عن اتجاه واضح يزداد حضوراً موسماً بعد آخر، يتمثل في اعتماد الأندية الكبرى

سعد السبيعي (الدمام)
رياضة سعودية المدافع المغربي مروان سعدان مستمر مع الفتح (نادي الفتح)
رياضة سعودية

سعدان يواصل قيادة الفتح بعد حسم ملف التجديد

أعلنت إدارة نادي الفتح استمرار المدافع المغربي مروان سعدان لموسم إضافي مع الفريق الأول لكرة القدم.

علي القطان (الدمام)