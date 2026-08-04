«الدعم المادي» يغيّب سيدات النهضة عن الدوري السعودي

كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، عن انسحاب فريق النهضة الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز للسيدات، وذلك بعد تحقيقه وصافة دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنَّ سبب انسحاب الفريق هو توجّه الإدارة إلى إلغاء فريق كرة القدم للسيدات، بعد أن أصبح العامل المادي عائقاً كبيراً، حيث إنَّ ميزانية الفريق قليلة ولا تستوفي مشترطات اتحاد كرة القدم.

يذكر أن سيدات النهضة حقَّقن إنجازاً تاريخياً بصعود الفريق إلى الدوري الممتاز للسيدات، وذلك لأول مرة في تاريخ الفريق في أبريل (نيسان) الماضي.

وضم الفريق الذي حقَّق هذا الإنجاز التاريخي كوكبة من اللاعبات، هن: فايزة المزيعل، وزهراء الصقور، وحصة الثاني، ومريم الشامي، وأروى دومان، والصدوف عسيري، وأميرة هزازي، وديم الحارثي، ومروة المزاحمي، وهنرييت إيدوا، وليو أكابا، وموسى إتو، ونجلاء بن جحلان، وشهد الخالدي، وندى التميمي، وماريا النجار، وإليزابيث أدو، وحصة العيسى، ورند الشايع، وشهد البوعينين، ودلال الصيالي، ودينا الدوسري، ونجوى العنزي.