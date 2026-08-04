بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر يتولى قيادة نهضة بركان المغربي

أعلن نهضة بركان المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم ​اليوم الثلاثاء تعيين بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر، الذي قاد هذه الجزيرة الصغيرة إلى دور الـ32 في مشاركتها الأولى في كأس العالم الشهر الماضي، مدرباً للفريق. ولم يتم الكشف عن تفاصيل ‌عقده، لكن ‌التعيين جاء ​بعد ‌مفاوضات مطولة ⁠تضمنت ​احتمال بقاء ⁠بوبيشتا في منصب مدرب الرأس الأخضر، والجمع بين المنصبين. ومع ذلك، قالت تقارير إعلامية إن المدرب (56 عاماً) من المتوقع أن يستقيل من منصبه مع الرأس ⁠الأخضر في الأيام القليلة ‌المقبلة. وفاز نهضة ‌بركان بلقب الدوري ​المغربي عام ‌2025، وحل وصيفاً لبطل المغرب الفاسي ‌بطل الموسم الماضي. كما وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وسيشارك مرة أخرى في ‌أهم مسابقة للأندية في القارة في الموسم الجديد. وحصل بوبيشتا، اسمه ⁠الحقيقي ⁠بيدرو ليتاو بريتو، على لقب أفضل مدرب أفريقي عام 2025 بعد أن نجح في قيادة الرأس الأخضر إلى كأس العالم. وحقق المنتخب نتائج مفاجئة بتعادله مع إسبانيا، وأوروغواي في البطولة التي أقيمت في كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة، قبل ​أن يخسر أمام ​الأرجنتين 3-2 بعد الوقت الإضافي في دور الـ32.