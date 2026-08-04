الاتحاد الجزائري ينهي التعاقد مع المدرب بيتكوفيتش بالتراضي

أنهى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، مهمة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني لمنتخب «ثعالب الصحراء»، وذلك عقب مشاركة متواضعة في كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.

وتولَّى المدرب البالغ 62 عاماً والمنحدر من أصول بوسنية، منصبه عام 2024 خلفاً لجمال بلماضي، ولكنه يغادره بعد شهرين فقط من تمديد عقده حتى 2028. وأوضح الاتحاد الجزائري أن العلاقة بينه وبين بيتكوفيتش وجهازه الفني «انتهت رسمياً هذا اليوم (الاثنين) بالتراضي».

وبلغ المنتخب الجزائري تحت قيادة بيتكوفيتش الأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولى في نسخة 2014، مستفيداً من النظام الجديد للبطولة العالمية بمشاركة 48 منتخباً؛ لكن مشواره انتهى في دور الـ32 أمام نظيره السويسري 0-2. كما لم يتألق «الخضر» في كأس الأمم الأفريقية في يناير (كانون الثاني)؛ إذ ودَّعوا البطولة من الدور ربع النهائي أمام نيجيريا 0-2.