عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الجزائري ينهي التعاقد مع المدرب بيتكوفيتش بالتراضي

فلاديمير بيتكوفيتش (رويترز)
فلاديمير بيتكوفيتش (رويترز)
TT
TT

الاتحاد الجزائري ينهي التعاقد مع المدرب بيتكوفيتش بالتراضي

فلاديمير بيتكوفيتش (رويترز)
فلاديمير بيتكوفيتش (رويترز)

أنهى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، مهمة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني لمنتخب «ثعالب الصحراء»، وذلك عقب مشاركة متواضعة في كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.

وتولَّى المدرب البالغ 62 عاماً والمنحدر من أصول بوسنية، منصبه عام 2024 خلفاً لجمال بلماضي، ولكنه يغادره بعد شهرين فقط من تمديد عقده حتى 2028. وأوضح الاتحاد الجزائري أن العلاقة بينه وبين بيتكوفيتش وجهازه الفني «انتهت رسمياً هذا اليوم (الاثنين) بالتراضي».

وبلغ المنتخب الجزائري تحت قيادة بيتكوفيتش الأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولى في نسخة 2014، مستفيداً من النظام الجديد للبطولة العالمية بمشاركة 48 منتخباً؛ لكن مشواره انتهى في دور الـ32 أمام نظيره السويسري 0-2. كما لم يتألق «الخضر» في كأس الأمم الأفريقية في يناير (كانون الثاني)؛ إذ ودَّعوا البطولة من الدور ربع النهائي أمام نيجيريا 0-2.

مواضيع
كرة القدم رياضة الجزائر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الدرعية يعلن نجاح العملية الجراحية في كتف الجعفري

رياضة سعودية عبد الإله الجعفري (نادي الدرعية)

الدرعية يعلن نجاح العملية الجراحية في كتف الجعفري

أعلن نادي الدرعية نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعب الفريق عبد الإله الجعفري في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً.

عبد الله الثميري (الرياض)
رياضة عالمية فوزينيا (رويترز)
رياضة عالمية

فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر ينتقل رسمياً إلى كولو كولو التشيلي

أعلن نادي كولو كولو التشيلي لكرة القدم، في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع فوزينيا حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي).

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)
رياضة عالمية لوثر ماتيوس (د.ب.أ)
رياضة عالمية

لوثر ماتيوس يهاجم إنفانتينو بسبب خطة بيع حقوق كأس العالم للمستثمرين

انتقد لوثر ماتيوس أسطورة كرة القدم الألمانية بشدة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب خططه لبيع حقوق كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية نيمار (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

نيمار يتجنّب الحديث عن اعتزاله ووالده يستبعد الأمر

تجنّب المهاجم البرازيلي نيمار، الاثنين، الحديث عن احتمال اعتزاله عند انتهاء عقده مع سانتوس، في حين أكّد والده أنه «سيواصل لعب كرة القدم».

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
رياضة عالمية «فيفا» ينفي تقارير اتصال إنفانتينو بترمب (رويترز)
رياضة عالمية

«فيفا» ينفي تقارير اتصال إنفانتينو بترمب

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التقارير التي تفيد بأن جياني إنفانتينو أجرى اتصالات بالرئيس الأميركي دونالد ترمب وأعضاء حكومته.

«الشرق الأوسط» (لوزان (سويسرا))