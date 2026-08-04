نيمار يتجنّب الحديث عن اعتزاله ووالده يستبعد الأمر

تجنّب المهاجم البرازيلي نيمار، الاثنين، الحديث عن احتمال اعتزاله عند انتهاء عقده مع سانتوس، في حين أكّد والده أنه «سيواصل لعب كرة القدم».

وأنهى النجم، البالغ 34 عاماً، مسيرته الدولية بقميص منتخب البرازيل عقب خسارة «السيليساو» في دور الـ16 من كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام النرويج، وذلك في مباراة شهدت تسجيله ركلة جزاء قلّص بها الفارق من دون جدوى (1-2)، قبل خروجه باكياً بعد صافرة النهاية.

ولا يزال نيمار مرتبطاً بعقد مع ناديه المفضل حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، في تصريح رداً على سؤال بشأن مستقبله، خلال مزاد خيري نظمه بنفسه في مدينة ساو باولو: «عندما ينتهي عقدي، سأفكر في البقاء مع سانتوس، أو الرحيل، أو التوقف عن اللعب. لا أعرف حقاً ما الذي سأفعله». وأضاف اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي أثقلته سلسلة من الإصابات في الأعوام الأخيرة: «نمضي خطوة خطوة، مباراة تلو الأخرى. أشعر أنني بحالة بدنية جيدة».

كما طُرح السؤال عينه على والده ووكيل أعماله نيمار دا سيلفا سانتوس، فأجاب مازحاً: «يعشق نيمار لعب كرة القدم. ماذا سيفعل غير ذلك؟ لا يحمل شهادة في الطب بعد، لذا سيواصل اللعب».

وغالباً ما يتعرّض نيمار للسخرية بسبب نمط حياته، إذ واجه مؤخراً انتقادات حادة لمشاركته في بطولة للبوكر، تزامناً مع خوض زملائه في الفريق مباراة في كوبا سود أميركانا في فنزويلا.

ومن المقرر أن يواجه سانتوس الأسبوع المقبل ماكارا الإكوادوري في دور الـ16 من البطولة عينها.