فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر ينتقل رسمياً إلى كولو كولو التشيلي

أعلن نادي كولو كولو التشيلي لكرة القدم، في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي).

ونشر كولو كولو، على حسابه الخاص بموقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، صوراً لفوزينيا برفقة أنيبال موسى، رئيس النادي، بعد توقيع الحارس المخضرم على عقد انضمامه إلى الفريق التشيلي.

وجذب فوزينيا، 40 عاماً، الأضواء إليه، بعد تألقه مع منتخب الرأس الأخضر في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد الفريق الملقب بـ«القروش الزرقاء» للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في مشاركته الأولى بالمونديال، قبل أن يودع المسابقة من دور الـ32، عقب خسارته (2-3) بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي أمام منتخب الأرجنتين، الذي كان حاملاً للقب آنذاك.

ومن المقرر أن يتم تقديم خوسيمار خوسيه إيفورا دياس -المعروف باسم فوزينيا- إلى وسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم، حيث بات متاحاً للجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب فرناندو أورتيز.

وربما يكون السيناريو المثالي للظهور الأول لفوزينيا في الأسبوع المقبل، عندما يحل كولو كولو ضيفاً على فريق أونيون لا كاليرا في المرحلة الـ18 من الدوري التشيلي، يوم الأحد المقبل.